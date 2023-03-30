會晤宋濤再提九二共識 馬英九：兩岸只能透過談來解決問題

馬英九前總統30日下午在武漢東湖賓館會晤大陸國台辦主任宋濤。（記者賴錦宏/攝影）

中共 中央台辦主任、國台辦主任宋濤於30日下午在武漢東湖賓館洞庭湖廳會見馬英九 前總統一行。宋濤表示，「我們是一家人，誰也不能把我們分開」。要和平，要發展，要交流，要合作，是兩岸同胞共同的心聲。馬英九則強調，兩岸「一定要談，也只能夠也只能透過談來解決問題」。

宋濤首先轉達中共總書記習近平 對馬英九的問候，歡迎馬英九回鄉，及台胞來大陸參訪交流。

宋濤稱，馬英九素有民族情懷和振興中華的信念，為兩岸關係發展作出重要貢獻。在馬任內，與大陸一起，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，實現兩岸領導人歷史性的會晤，利在兩岸，功在民族。大陸充分肯定。中共總書記習近平總書記說，「兩岸同胞一家親」。衷心希望兩岸同胞相向而行，攜手並進，共同開創中華民族延長福祉。

宋濤說，「我們是一家人，有共同的血緣，共同的文化，共同的歷史，共同的願景」，這些共同連接，構建了兩岸同胞的精神家園和文化風俗。其中很重要的一點就是慎終追遠，敬祖愛鄉。兩岸中國人不管走多遠，都始終不忘鄉愁，盼著葉落歸根。不論分離多久，都終將團圓，攜手打拼。

宋濤強調，「我們是一家人，誰也不能把我們分開」，要和平，要發展，要交流，要合作，是兩岸同胞共同的心聲。大陸將秉持兩岸一家親的理念，始終關心、尊重、關愛、造福台灣同胞，與台灣同胞一道堅持兩岸關係發展的正確方向，共同推進中國式現代化的建設，實現中華民族偉大復興。

他表示，「我們兩岸都是中國人，是一家人，家裡的事好商量，多商量」。

馬英九也請宋濤代為感謝中共中央並代向「習先生」問候。他說，兩岸人民同屬中華民族都是炎黃子孫。更重要的是在他任內兩岸擁有共同的政治基礎即九二共識。兩岸有了九二共識，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。兩岸在九二共識的基礎上建立制度化，包括兩岸復談，雙方簽署23個協議，到兩岸事務首長會面，再到兩岸領導人會面，雙方共同建立一項和平處理艱難問題的歷史典範。

馬英九表示，回首兩岸歷史脈絡，應能夠體會制度性建立的不容易，兩岸之間存在著歷史留下來錯綜複雜的關係，也有交流往來衍生的各種問題。這些事情的解決無法一觸可及，需要雙方在交流協商的過程當中，面對現實累積成果，培養互信。 「馬習會」的目標，就是要對外展現兩岸關係可以由兩岸自己和平解決，且未來要在既有的基礎上繼續制度化發展下去。

他說，很遺憾的是這兩年來，兩岸因為政治紛擾與疫情因素各項交流中斷，兩岸人民的敵意上升，讓人們非常感到憂心。他表示，兩岸都是炎黃子孫，彼此唇齒相依，情感共通，「一定要談，也只能夠也只能透過談來解決問題」。

馬英九稱，他堅定的認為，兩岸的主事者有共同的責任，凡是有利於兩岸人民福利的事都要去做。凡是有利於增進兩岸和緩機會的事，都要爭取。兩岸一定要維持交流，共同合作，盡一切可能避免衝突，致力振興中華，才能讓彼此有更安全更美好的未來。