外交雙重承認？林濁水：不要再胡思亂想了

捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，28日接受立法院長游錫堃頒贈「國會一等榮譽獎章」並發表演說。(記者葉信菉／攝影)

台灣與宏都拉斯斷交，未來外交路線是否轉向「雙重承認」？行政院副院長鄭文燦昨表示，國家整體利益需放第一位，與世界民主國家同行，「是我們最大的安全保障」；近年來全球主要國家如美國、日本、歐盟和友邦，非常清楚且強烈支持台灣，「他們認為保護台灣也是保護全世界的民主陣營」，希望所有國人在國家困難時刻，一起思考台灣應走什麼方向。

民進黨前立委林濁水則說，雙重承認毫無國際法依據，聯合國 2758號決議不可能翻案，雙重承認進不了聯合國；當前國際政治格局只有一個中國的國際共識下，無論台獨或雙重承認都沒機會，「不要再胡思亂想了」。

捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，昨赴立院受贈「國會一等榮譽獎章」並發表演說。艾達莫娃指出，「從捷克東部邊境 到烏克蘭邊境不到400公里，就如同台北到高雄的距離一樣」，民主自由需要保護。演說最後，她說「我們繼續跟你們同在，在任何情況下跟你們同舟共濟」，獲朝野立委熱烈掌聲。

台灣與宏都拉斯斷交後，路透報導，宏都拉斯副外交部長賈西亞表示，台灣須在30天內撤離宏國首都德古西加巴的大使館 。

宏國主要在野黨「國家黨」則說，若下屆總統大選奪回政權，將尋求重新與台灣建交。國家黨聲明說，將盡最大努力恢復與「台灣共和國兄弟姊妹」的關係，並承諾將對台灣的忠實邦誼寫入憲法。