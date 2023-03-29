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手持國旗帽 郭台銘抵華府會智庫 行程「皆不公開採訪」

台灣新聞組／台北29日電
被外界認為有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘（左）訪問美國，28日上午抵達首站華府。（中央社）
被外界認為有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘（左）訪問美國，28日上午抵達首站華府。（中央社）

鴻海創辦人郭台銘訪問美國，昨天抵達首站華府，下午第一個行程為拜訪智庫。他手上拿著繡有中華民國及美國國旗的棒球帽現身，僅對鏡頭揮手致意，低調不接受訪問。

台灣總統大選選戰即將開打，被外界認為有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘27日晚間前往美國，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」，計畫走訪華府、波士頓、舊金山、洛杉磯等地。

郭台銘昨天上午抵達首站華府，預計停留2天，第一個行程是拜訪華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）；根據郭台銘辦公室提供的規畫，他是與研究所資深研究員、外交政策研究主任歐漢倫（Michael O’Hanlon）進行閉門會談。

郭台銘抵達現場時，手持繡有中華民國及美國國旗的棒球帽，面對記者詢問此行是要向智庫傳達什麼訊息，低頭不回應，僅對鏡頭揮手致意。

結束智庫訪問後，郭台銘轉往馬里蘭大學工學院參訪，與校方簽署合作意向書（LOI）及合作備忘錄（MOU），晚間出席華府地區「玉山科技協會」舉行的爐邊談話。

據郭台銘辦公室公布的行程細節，郭台銘在布魯金斯學會會面1個半小時後，晚上先和馬里蘭大學校長及工學院院長開會，並簽訂專屬 LOI/MOU （意向書疑及協議備忘錄），最後晚上7點半開始，到馬里蘭州高爾夫俱樂部和約 50位華府玉山科技協會成員進行晚宴。

該行程表也備註，3項行程都是不公開採訪，由官方隨行團隊拍攝並提供照片。

郭辦指出，郭台銘希望透過這次訪美，把過去40年在美經商、投資所累積的人脈及資源整合，轉化為台灣未來在科技、經濟、產業轉型發展與世界合作全面接軌的養分。藉著與多家企業和知名學術機構的合作，為台灣目前面臨地緣政治的區域風險，提供未來的因應之道。

郭台銘 華府 中華民國

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