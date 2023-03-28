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馬英九謁陵高喊中華民國 綠委：聽其言不如觀其行

記者林銘翰／台北即時報導
台前總統馬英九在中山陵致詞時公開提及「中華民國」，並且喊出「和平、奮鬥、振興中華」。特派記者賴錦宏／攝影
台前總統馬英九在中山陵致詞時公開提及「中華民國」，並且喊出「和平、奮鬥、振興中華」。特派記者賴錦宏／攝影

台前總統馬英九今天在南京中山陵高喊「中華民國」，民進黨立委林俊憲表示，馬英九在南京成功說出「中華民國」、「112年」等字眼，只可惜他的努力沒有獲得同等關注，「現在台灣輿論焦點全在那隻狒狒身上」。

馬英九上午在南京中山陵發表談話時指出，國父孫中山在1911年推翻滿清，終結中國4000多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國「中華民國」，馬英九除了提出「和平奮鬥、振興中華」，並且呼籲兩岸共同努力追求和平、避免戰爭，致力振興中華。

林俊憲下午在臉書以「同樣是鞠躬，為何台灣人更在意狒狒？」為題發文指出，馬英九今天在南京祭拜中山陵致詞，成功說出「中華民國」、「112年」的字眼，雖然玩了一點文字遊戲，避免強碰中國最在意的中華民國現今存在與否，但是只要馬英九敢講，還是應該給予肯定。

不過，林俊憲說，只可惜馬英九的努力沒有獲得同等關注，現在台灣輿論焦點全在那隻狒狒身上，倒不是說馬英九不如狒狒，而是應證那句名言：「聽其言不如觀其行。」

林俊憲認為，馬英九這趟旅程，從事前放消息到現在，已經開始出現「爛尾」的跡象，所謂爛尾並不是行程本身的問題，而是他無論說了什麼或做了什麼，都已經不會改變台灣人對國民黨和中國的看法。

林俊憲還說，馬英九此行後續帶來的影響幾近為零，從中國派出低層級的官員接待可以看出，他們對這次旅程也不抱任何期望，對比近20年前那次「連爺爺」出訪的層級與效應，確實黯然失色。

林俊憲指出，同樣是鞠躬，狒狒獲得的關注遠比馬英九大得多，因為狒狒逃亡是新聞、官員居然對狒狒遺體列隊鞠躬也是新聞，但是馬英九老想往中國跑，國民黨跟共產黨沆瀣一氣不是新聞，「大家都知道的事，又何必浪費時間再看呢？」

林俊憲說，大家還不如關注台灣的動保政策，到底哪個環節出了問題，這才是有意義的討論，輿論反應會這樣再合理不過。

林俊憲表示，「愛的反面不是恨，而是漠不關心」，這句話正符合台灣人現在對中國的態度，只要中國對台灣的武力威脅一日不解除，那麼誰跑去中國、誰跑來台灣都不會對現狀有任何改變。

林俊憲諷刺，馬英九說他早就想去「等太久了」，確實有道理，因為如果再早個10年，這趟旅程絕對會成為每日焦點，馬英九現在卻要跟狒狒搏版面，真是令人唏噓。

馬英九 中華民國 國民黨

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