觀察站／民進黨搞砸兩岸關係 馬英九註定當救援投手

前總統馬英九3月27日至4月7日將赴中國大陸祭祖。（本報資料照片）

台宏遭遇斷交危機，前總統馬英九 此時訪陸，民進黨 剛好順勢抹紅他與中共唱和。但馬早已卸任，他不是民進黨的「馬維拉」，而願做台海和平的救援投手，馬希望以己之力改善被民進黨政府搞砸的兩岸關係。

馬這次赴陸可能有兩種截然相反的結果：一是赴陸之行無成效甚至出現差池，加上台宏斷交，恐被操作成民進黨的代罪羔羊，救援失敗正中民進黨下懷。另一個是，他率領的「大九學堂」青年軍所向披靡，在各地引起旋風和討論，重燃兩岸關係的期望與交流路徑。

自馬英九宣布3月27日至4月7日訪陸後，綠營方面質疑馬賣台的聲浪即不斷，彷似找到大祕寶一樣的奚落羞辱馬。陸委會主委邱太三說，幾年前就知道馬英九想要辦「馬習二會」，研判相信這次馬訪陸會見到「不期而遇的人」，並要大家注意中共總書記習近平 這幾天行程在哪裡？

邱太三要大家關注「習近平這幾天的行程」，似在暗示習可能會與馬來個「不期而遇」，但這樣的揣測也未免小肚雞腸了些。

2015年11月馬習會曲終之際，習近平說了一句「後會有期」，就算習這次未見馬，當年馬習會上的「老朋友」王滬寧、丁薛祥如今都已高升為政治局常委，兩人若銜命與馬相會，也不必太訝異，他們勢將傳達習的問候與中共最高層對兩岸關係的最新看法。

馬英九此行如履薄冰，一如當年的馬習會，稍有不慎就會跌入深淵惹來罵名。但只要為兩岸好，馬即便赴湯蹈火也在所不惜，馬英九這輩子似乎註定當定「救援投手」，此次訪陸行能否讓兩岸關係出現轉寰，兩岸民眾也頗期待，但無論他能否力挽狂瀾，他的用心終有柳暗花明時。