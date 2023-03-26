我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

小三通中轉上路 台商：早該開通 金門縣府：爭取增航班

記者蔡家蓁、葉文義／台北26日電
小三通客運中轉25日開放首日，吸引不少台商趕著搭乘，碼頭湧現人潮。(記者蔡家蓁／攝影)
小三通客運中轉25日開放首日，吸引不少台商趕著搭乘，碼頭湧現人潮。(記者蔡家蓁／攝影)

小三通昨天起開放小三通客運台灣民眾及陸配中轉，首班金廈航線上午9時順利駛航，從金門開往廈門五通共114人搭乘，廈門五通開向金門則有133人，搭乘人數比平日增加不少，當中不少是3年來首次搭乘小三通的台商。

有台商受訪時表示非常開心，「早就應該開通了」，以後回家更方便、又省錢。家住台中的台商杜小姐表示，小三通開放對台商是一項福利；台商林先生則說，三年來首次走小三通，感覺很開心，跟直航相比，單單費用就省了一大半，他說，以後可以常回台灣看家人。孫姓台商說，希望兩岸能多開放，讓金門與台灣的經濟都能活絡起來。

金門縣港務處科長楊連芳表示，據統計，小三通中轉首發日航班訂位情況並不多，每航次僅數十多人登記訂位，不過各單位已有預案將視情況適時增派人力協處，港口周邊的商業服務設施也陸續啟用，盼透過各單位通力協助，讓中斷三年的小三通中轉服務能穩健上路。

金門縣政府表示，自昨天起金廈航線由每日1個往返航班調增至每日6個往返航班，4月份起泉金航線由每周2個往返航班調增至每周3個往返航班，縣府也表示將持續針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情狀況與各方需求檢討因應，爭取擴增航班及常態化，讓更多兩岸民眾搭乘，造福更多兩岸人民。

另，馬祖小三通（福澳–琅岐、白沙–黃岐）航線，4月1日起分別調增為每周3個往返航班，及每周14個往返航班。航港局指出，同時取消原旅客需預先向金、馬地方政府登記作業，符合資格旅客可持身分證明文件向航商購票搭乘即可，各航線航班表已公布於航港局官網小三通航班專區，方便旅客查詢。

航線 疫情 福利

上一則

觀察站／民進黨搞砸兩岸關係 馬英九註定當救援投手

下一則

宏都拉斯已是蔡英文任內斷交第9國 台邦交剩13國

延伸閱讀

小三通客運中轉25日開放 首班金廈航線搭載114名旅客

小三通客運中轉25日開放 首班金廈航線搭載114名旅客
中斷3年 小三通中轉3/25恢復、擴大通行對象

中斷3年 小三通中轉3/25恢復、擴大通行對象
台陸委會：3／25起開放小三通中轉 台人、陸配皆可搭

台陸委會：3／25起開放小三通中轉 台人、陸配皆可搭
台方最快明日通緝金門失聯兵？金門立委：中方覺得棘手

台方最快明日通緝金門失聯兵？金門立委：中方覺得棘手

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

2023-03-25 21:35

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴