小三通中轉上路 台商：早該開通 金門縣府：爭取增航班

小三通客運中轉25日開放首日，吸引不少台商趕著搭乘，碼頭湧現人潮。(記者蔡家蓁／攝影)

小三通昨天起開放小三通客運台灣民眾及陸配中轉，首班金廈航線 上午9時順利駛航，從金門開往廈門五通共114人搭乘，廈門五通開向金門則有133人，搭乘人數比平日增加不少，當中不少是3年來首次搭乘小三通的台商。

有台商受訪時表示非常開心，「早就應該開通了」，以後回家更方便、又省錢。家住台中的台商杜小姐表示，小三通開放對台商是一項福利 ；台商林先生則說，三年來首次走小三通，感覺很開心，跟直航相比，單單費用就省了一大半，他說，以後可以常回台灣看家人。孫姓台商說，希望兩岸能多開放，讓金門與台灣的經濟都能活絡起來。

金門縣港務處科長楊連芳表示，據統計，小三通中轉首發日航班訂位情況並不多，每航次僅數十多人登記訂位，不過各單位已有預案將視情況適時增派人力協處，港口周邊的商業服務設施也陸續啟用，盼透過各單位通力協助，讓中斷三年的小三通中轉服務能穩健上路。

金門縣政府表示，自昨天起金廈航線由每日1個往返航班調增至每日6個往返航班，4月份起泉金航線由每周2個往返航班調增至每周3個往返航班，縣府也表示將持續針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情 狀況與各方需求檢討因應，爭取擴增航班及常態化，讓更多兩岸民眾搭乘，造福更多兩岸人民。

另，馬祖小三通（福澳–琅岐、白沙–黃岐）航線，4月1日起分別調增為每周3個往返航班，及每周14個往返航班。航港局指出，同時取消原旅客需預先向金、馬地方政府登記作業，符合資格旅客可持身分證明文件向航商購票搭乘即可，各航線航班表已公布於航港局官網小三通航班專區，方便旅客查詢。