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大陸國台辦主任宋濤首談統一後 要什麼可商量

記者黃雅慧／江蘇昆山23日電
大陸國台辦主任宋濤與江蘇省台企台胞進行座談。(記者黃雅慧／攝影)
大陸國台辦主任宋濤與江蘇省台企台胞進行座談。(記者黃雅慧／攝影)

大陸國台辦主任宋濤昨日前往江蘇省昆山市與台企、台青座談時，有台商提問統一後有什麼好處？宋濤表示，只要在一個中國原則下，台胞希望得到什麼都可以商量。這是宋濤上任後，首度提及「統一後」議題。

昨天是宋濤首度前來台商投資重鎮昆山視察並與20名台商、台青座談。宋濤指出，大陸經濟長期向好，仍是台商台企興業投資最佳選擇。座談會上，宋濤在聽取台商、台青發言時，不時點頭並做筆記，甚至就台商、台青發言進一步提問。

宋濤表示，兩岸交流合作之勢不可阻擋，「要和平、要發展、要交流、要合作」是兩岸同胞共同心聲。在兩岸小三通部分，陸方採取措施促使台灣復航；同時根據台胞要求，也恢復台灣農漁產品輸往大陸。

他說，台灣農民拿了很多請願書，有些還蓋上手印，希望產品可以恢復輸陸，這部分大陸已經做了回應。「因為只要是能夠照顧台胞的事，（大陸）都會盡力做到最好」。

宋濤並強調，「台灣同胞福祉還是繫於國家統一、民族復興，希望台商、台企為祖國統一做出貢獻」。他同時指稱，台獨與和平水火不容，危害廣大台胞利益，「我們願意與台灣有識之士就兩岸統一進行廣泛協商」。

座談會上最引人注意的是宋濤首度提及「統一後」議題。

大陸國台辦早前曾多次勾勒「統一後」願景。如國台辦前主任劉結一去年1月就在「兩岸關係」雜誌撰文稱，「統一後，台灣有強大的祖國做依靠，將真正永保太平，經濟更加發展，文化更加繁榮，社會更加和諧，民生更加改善，在國際上更加安全、更有尊嚴」。

宋濤昨天進一步稱，「剛有提到統一有什麼好處？可以由兩岸同胞協商，統一後台胞希望得到什麼，對（北京）當局有什麼要求，只要在一個中國原則下都可以商量，我們會尊重台胞意願與需求，讓台胞感受到統一的好處」。

昆山市台協會長孫德聰建議，大陸應在前總統馬英九下周一訪陸之際，宣布恢復陸客自由行、團客來台等。

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