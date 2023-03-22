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陸委會：北京「和戰兩手」策略 加大對台分化

台灣新聞組／台北22日電

陸委會今將赴立法院專案報告，報告指出，北京當局持續操作「和戰兩手」策略，近期更加大對台工作力度，提出與台有識之士進行「統一協商」，也頻密邀台灣政黨人士、地方首長、企業、農漁業者、基層及宗教等人士赴陸。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長蔡明彥、國防部副部長、外交部次長、陸委會副主委等報告「近期印太區域情勢對台灣影響之研析與因應」並備質詢。

據陸委會昨送抵立法院的報告指出，中方強化對印太國家威懾與拉攏，營造和平形象，以獲取區域利益及擴大影響力，而中美在印太地區戰略競逐，中方力謀分化美國與盟友的經濟與安全合作關係。此外，北京當局對台立場一貫，持續加大「反分裂反外力、促融合促交流」軟硬兩手。

陸委會表示，去年以來，解放軍與俄羅斯在東海及西太平洋聯合巡航及軍演，加大戰略協作，對日韓等國及東亞地區造成威脅，另意圖在東海、南海海域加強執法及灰色地帶威嚇。

報告說，習近平在去年中共20大後，積極進行元首外交，宣傳其全球和平及發展倡議，加強政治經濟合作及國際影響力，以穩定其外部發展環境。近期再度啟動外事活動、習近平訪俄等，相關作為料將對印太及歐洲等地區安全情勢產生影響。

針對中國大陸近期加大對台工作力度，報告指出，北京當局將持續操作「和戰兩手」策略，及透過兩岸交流推動「統一協商」、「反獨促統」，對國際及台灣社會認知作戰，試圖影響分化我民心團結及阻礙各國對台支持。

北京 習近平 國防部

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