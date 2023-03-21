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馬英九上周告知將訪陸 朱立倫：樂見兩岸交流

台灣新聞組／台北21日電
前總統馬英九將訪陸，國民黨主席朱立倫（圖）說，樂見兩岸交流。（本報資料照片）
前總統馬英九將訪陸，國民黨主席朱立倫（圖）說，樂見兩岸交流。（本報資料照片）

前總統馬英九將訪陸，據了解，馬英九是上周拜會國民黨主席朱立倫時，正式向朱告知此事。國民黨立院黨團書記長謝衣鳯說，馬訪陸祭祖，也是在民進黨所謂健康有序的兩岸交流，應同等看待，不要雙標。立委陳以信說，這是首度卸任總統赴陸交流深具意義，是智仁勇的決定。

馬英九大陸行，是否衝擊國民黨2024總統選情？新北市長侯友宜表示，兩岸人民關係條例已經有相關規定，「政府有相關的規定，就按政府規定來做」，他都給予尊重。國民黨主席朱立倫說，樂見兩岸的交流，希望透過這樣的互動讓兩岸更和平，相信馬一定會堅持中華民國的立場，也能夠以民眾對國民黨的期待做出回應。

前國安會秘書長蘇起昨表示，馬英九應會在訪問期間提及「九二共識」，「我希望馬會提這個」，代表台灣人希望和平的善意。蘇起說，九二共識為兩岸「不對撞」提供了模糊空間，若民進黨主席賴清德也希望兩岸和平，「他也要想出一個模糊的詞」。

針對民進黨批評馬英九赴陸是「擁抱綏靖主義」，國民黨副發言人呂謦煒質疑，蔡英文總統、駐日大使謝長廷、監察院長陳菊等人都曾赴陸，謝2012年「開展之旅」赴陸祭祖時還曾感動落淚，難道民進黨人跟中國大陸交流、祭祖就可以，國民黨人到大陸就不行？

馬英九訪陸對政治和選舉的影響，國民黨內有人認為對國民黨將造成不利影響；但也有人認為可將此行當溫度計，民意支持至少應該是五五波。

民眾黨主席柯文哲昨臉書發文表示，2012年謝長廷卸任閣揆後前往大陸訪問五天，也是到福建漳州東山島謝氏宗祠祭祖，當時媒體說謝「飲水思源」、「慎終追遠」，為何如今輪到馬英九去，就變成賣台統戰？

國民黨 馬英九 民進黨

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