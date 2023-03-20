馬英九訪陸影響2024？馬辦：他是個顧全大局的人

前總統馬英九基金會蕭旭岑。（記者劉宛琳／攝影）

前總統馬英九 3月27日將赴中國大陸祭祖，這是馬英九首次赴陸。基金會執行長蕭旭岑20日表示，馬英九3月27日至4月7日赴大陸祭祖；對於是否會對2024年選舉造成影響，他說，馬英九是個顧全大局的人，國際、國內情勢都很複雜，既然是到大陸祭祖這麼單純的事，就單純化處理。

蕭旭岑指出，預計訪問南京、武漢 、長沙（湖南祭祖）、重慶、上海等城市。馬英九也將帶領馬英九基金會大九學堂30位青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大學生進行交流。

蕭旭岑表示，兩岸這幾年進入中斷狀態，能夠讓年輕人交流可以降低目前的緊張情勢，當年輕人越認識彼此，每增進一份情誼，風險就會少一分，買再多武器，也不比不上彼此的互相了解，馬英九認為這是解決目前當年兩岸敵意上最重要的解方。

蕭旭岑說，如果能夠為兩岸和平盡一份心意，馬英九責無旁貸。兩岸年輕人越是交流，氣氛就越是緩和，兩岸目前最大的問題，是人民之間的敵意上升，解鈴還須繫鈴人，如果能夠讓大陸民眾了解台灣不是敵意相向，台灣年輕人願意交流，兩岸還是很多議題可以談，戰爭風險也能降到最低。

對於馬英九赴陸的稱呼，蕭旭岑表示，馬習會都互稱先生，這次去大陸也是稱先生，對岸會用尊重、禮遇和安全的方式接待。對於是否會臨時安排去北京 ，蕭旭岑表示，行程很滿，不會臨時規畫到北京，也不會會見北京相關人事，有關維安的部分則尊重國安局相關規畫。

蕭旭岑說，如果有當地的朋友希望會面或吃飯，他們也會客隨主便。