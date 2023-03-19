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有轉圜？路透：美正施壓宏國勿轉向北京

編譯茅毅、記者程遠述╱台北19日電
中華民國和宏都拉斯的長久邦誼正岌岌可危。(路透)
中華民國和宏都拉斯的長久邦誼正岌岌可危。(路透)

路透18日引述知情人士報導，美國正試圖阻止宏都拉斯真的將其外交承認從台灣轉向中國大陸。宏都拉斯總統卡斯楚14日表明該國將尋求和北京建立正式關係後，美方的施壓就接踵而來。

美國寄望，目前陸宏雙方尚未達成正式的建交協議，故宏都拉斯也許仍有改變心意的可能性。美國及幾個中美洲國家的現任與前官員向路透說，卡斯楚當天的「預告」，與拉丁美洲國家至今的做法形成對比。其他拉美國家過去外交轉向時，一公開宣布就大勢底定。

一名美國政府官員指稱，「我們真的不知道此事（即預告建交）是否將在幾天、幾周或幾個月後」成真，美方「當然」也不了解這是不是某種「談判策略」，但將持續找出卡斯楚此舉的理由。

自蔡英文總統2016年就任以來，已有巴拿馬等三個中美洲國家改和北京建交，這三國宣布時，均「生米煮成熟飯」，已成無法挽回的定局。台巴2017年斷交時的美國駐巴大使斐里回憶，他在宣布前一個小時被告知。

還有一個少有的轉折在於，台北兩外交消息人士說，在卡斯楚預告建交當天，宏都拉斯駐台大使布羅德15日進台灣外交部會談，而2021年尼加拉瓜與台灣斷交時，尼加拉瓜駐台大使則不願這麼做。

此外，美國國務卿布林肯17日受訪時表示，美國長期支持台灣，參與世界事務符合人民利益，而台灣可以在國際機構作出許多貢獻。美國行政部門及逾20名聯邦參眾議員已發聲支持台灣。

中華民國外交部指出，誠摯感謝美國行政部門及國會友人在此重要時刻積極發聲，會盡最大努力維持台宏邦誼，但絕不會與北京進行金錢競逐，也再次提醒宏國政府既已飽受債務問題困擾，切勿飲鴆止渴。

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）也發聲明表示，宏都拉斯政府應了解，北京做出的許多承諾都跳票；台灣是美國的重要夥伴，也是美洲和全球的可靠夥伴，美國鼓勵所有國家擴大與台灣的往來。

外交部表示，美國國會方面，已有聯邦參院外交委員會主席Bob Menendez （D-NJ）及首席議員Jim Risch（R-ID)、參院外委會西半球小組主席Tim Kaine（D-VA）及首席議員Marco Rubio （R-FL）、聯邦眾院外委會主席Michael McCaul（R-TX）、 國土安全委員會主席Mark Green（R-TN）及眾院外委會西半球小組主席Maria Salazar （R-FL）等逾20位兩院外交議題國會領袖與重量級議員以推文等方式發聲，重申美國國會對台灣的堅定支持。

北京 眾院 參院

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