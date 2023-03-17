新聞評論／如果出訪國都沒了 元首如何過境美國？

蔡英文執政7年，中華民國已丟失8個邦交國，若再加上宏都拉斯，將只剩下13個友邦。(記者林伯東／攝影)

蔡英文總統4月初將出訪中美洲邦交 國瓜地馬拉與貝里斯，正與華府討論「過境美國」的活動安排。不料，旋即傳來友邦宏都拉斯總統秀瑪菈‧卡斯楚宣布擬與中國大陸建交的消息；其背景，與對方要求一筆3億美元的援助未果有關。蔡英文執政7年，中華民國 已丟失8個邦交國，若再加上宏都拉斯，將只剩下13個友邦。蔡總統熱中於國際參與，但外交上卻無法保住既有成果；她卸任後，將留給繼任者一個難堪的爛攤。

多年來，中華民國的外交處於金錢外交及國家尊嚴的拔河中，勉強維持著基本的邦交國數字。但在蔡政府手中，迅速丟掉「8+1」個邦交國，不僅是史上僅見的揮霍，也使邦交數來到了史上新低。尤其，中美洲一直是台灣外交重鎮，但扣除加勒比海的「三聖」等島國，中美洲地區在蔡政府手中已流失巴拿馬、薩爾瓦多、尼加拉瓜及宏都拉斯四個邦交國，如今僅剩貝里斯和瓜地馬拉兩國。外交重鎮殘破至此，唯一個「慘」字足以形容，蔡總統及其外長吳釗燮都該負主要責任。

中美洲位於美國的後院，長期以來，台灣靠著耕耘和美方協助極力守住這些邦交國。近幾年來，經濟富裕的中國大陸不斷在此發展勢力，鯨吞蠶食，尤其對採取抗中策略的民進黨政府毫不留情。相對的，志大言大卻拙於深耕的蔡政府，將外交經營投資 一味押在美國身上，竟在短短六年葬送四個中美洲邦交國，可謂名副其實的「外交敗家子」。

近23年，宏都拉斯可能與台斷交的傳聞不斷。也因此，去年蔡總統特別派副總統賴清德往訪並贈送防疫物資，而不親訪該國；其用意，即是為了避免遭到外交突襲而面臨難堪。這次蔡總統出訪，預定訪問鄰近的瓜地馬拉和貝里斯，卻獨獨漏掉宏都拉斯。此舉，可能已了解該國情勢不穩，或者為刻意迴避3億美元的金援索求而不赴。無論如何，北京看準台北和宏國的分歧，趁機下手，即迅速得逞。

諷刺的是，台方雖覺得維持一定的邦交數是必要之事，另一方面，卻又嫌棄這些邦交國太小、太遠，而吝於好好經營。最明顯的例子是，正副元首每每安排出訪當地友邦，主要興趣其實是在「過境」美國。就像這次蔡英文出訪，重點完全放在與眾院議長麥卡錫在加州的會晤，與其他過境演說和領獎。如此，把「友邦」視為工具，卻把「過境」當成目的，駐外人員怎麼會積極經營邦交？邦交國又怎可能覺得受到尊重？

事實上，這次宏都拉斯與台外交生變，原因之一，即與台灣提供立陶宛12億美元的投資及融資基金有關。宏國認為，台宏兩國有邦交關係，該國向台方要求3億美元援助未獲同意，而台灣卻主動提供立陶宛12億美元援助，顯是厚彼薄此。更何況，宏都拉斯人口超過1000萬人，足足為立陶宛的三倍多，當然會有相對剝奪感。據稱，連巴拉圭和瓜地馬拉對此也同感不滿。包括近日傳出，太平洋島國密克羅尼西亞願意與中華民國建交，前提是台方提供5000萬美元的援助。台灣「凱子外交」的名聲已傳遍國際，但投資究竟換得什麼，這筆帳仍需要好好清點一下。

不可否認，蔡政府過度被美台關係拉扯，已造成其他領域的外交經營出現結構性失衡。少了一個宏都拉斯，人們或許覺得差別不大；但想想過去六年中美洲的邦交被拔掉四個，在「骨牌效應」下，目前僅剩的兩國又能維持多久？萬一有一天，中華民國元首想要「過境美國」，卻連出訪目的國都找不到，要怎麼辦？