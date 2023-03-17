二膽兵背債30萬不想回台？ 陳玉珍：恐有更大坑

立委陳玉珍表示，經過她多日協商，目前大陸同意讓家屬過去探視，她安排近期陪家屬走一趟廈門。(記者蔡家蓁／翻攝)

金門烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵日前失聯，目前已被證實人在中國大陸，事後陳父透露陳姓上兵於營外有財務借貸約新台幣30萬(約9816美元) 。對此，國民黨 立委陳玉珍表示，該名上兵還得起30萬，但那也許只是父母親知道的部分，不排除還有「家裡不知道的更大坑」。

陳玉珍15日在節目《57爆新聞》中提到，6點50分是軍官集合時間，而陳姓上兵在6點初的時候，事實上人就已經在海岸邊了，「但是有一些現象，我也百思不得其解」。陳玉珍表示目前透過許多管道得到的訊息，是可以確定陳姓上兵現在是平安的，她也有和中國大陸聯絡，對方回應家屬可以去看他，但陳姓上兵也表達不願意回來。

陳玉珍透露陳姓上兵的通聯紀錄裡頭是打給台灣的，所以她不知道究竟是用了什麼方式打給海警，「這一點我不能肯定，也不能說否定，也許人家有其他的消息來源」。然而，主持人指出「如果按照該名上兵父親的描述，他欠債30萬元，以他的月薪不是還不起的？」陳玉珍表示他的確還得起，但那也許只是父母親知道的部分。主持人再次追問，「是否有更大的坑是家裡不知道的？」陳玉珍坦言「不排除這種可能」。

外界擔憂上兵人在大陸恐出賣軍情，退輔會主委馮世寬昨天表示，這個只是上兵，他能幹什麼？不要把這件事看成嚴重得不得了。

國軍近期爭議連環爆，馮世寬坦言曾大膽假設，近期發生每件事並非巧合，背後可能有陰謀。

被問到陳姓上兵前往大陸是否可能出賣軍情，馮世寬表示，「他懂什麼（指上兵）？我過去擔任情報次長，都沒有人來問我，你們飛彈部署是如何、兵力多少，他能幹什麼？」

外傳陳姓上兵身穿救生衣游往大陸，馮世寬表示，冬天海水溫度比想像低，同時還有海風、海流，再加上心理層面的恐懼，都會導致加速失溫，他大膽研判陳姓上兵不是靠游泳 到大陸，但現在一切狀況不明，且人還好好活在那邊，究竟陳姓上兵如何過去的，還是要聽國防部 說法。

陳玉珍昨說，目前確認該員一切平安，她得到的訊息是，陸方可讓該員家屬探望，她會視自己行程，可能會陪家屬去，最快下周一可能成行。