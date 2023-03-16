美前國安顧問歐布萊恩：指控美將摧毀台灣 都是假訊息

前美國白宮國安顧問歐布萊恩接受中央社專訪時表示，會毀台的只有中國國家主席習近平與中共，美國致力於確保台灣自由民主。任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。（中央社）

美國白宮前國安顧問歐布萊恩表示，會毀台的只有中國國家主席習近平與中共 ，美國致力於確保台灣自由民主。任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中國的宣傳與假訊息。

歐布萊恩14日接受中央社專訪。他表示，為了捍衛民主，台灣必須成為豪豬。他肯定蔡英文總統提出義務役延長制，向中國展現台灣會為自由、獨立而戰，擁有地對空飛彈、反艦飛彈、船隻與潛艇等武器系統，能讓中國入侵變得非常困難，也發出台灣有戰鬥意願的強烈訊息。

歐布萊恩認為，美國不願見到台海發生戰爭，樂見區域和平，實現和平的方式就是強化台灣防衛能力。他也建議強化美台經貿聯繫，啟動自由貿易協定（FTA），讓更多台灣企業到美國投資、製造，包括台積電 等台灣大型企業透過在美國建廠贏得更多善意。

媒體報導歐布萊恩日前在智庫蘇凡中心主辦的安全論壇上表示，若中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收。

歐布萊恩對此強調，除了習近平與中共，沒有人想毀掉台灣或入侵台灣。美國一直花費大量金錢與精力確保台灣的自由民主，任何指控美國將以某種方式摧毀台灣或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。

他指出，台灣在晶片與半導體產業發展全球欣羨，但北京 不是試圖與台積電競爭，而是更願意以入侵台灣方式接管。北京若這樣做將面臨國際大規模抵制，台灣科學家與工程師也不會想為中共服務，中國很難在不破壞基礎建設的情況下拿下台灣。而美國和台灣一樣，致力於阻止中國入侵，讓中國意識到攻打台灣十分困難。