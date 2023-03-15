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中科院展示多款研發中無人機 台版彈簧刀無人機首曝光

記者林縉明／台北15日電
國家中山科學研究院14日展示號稱「台版彈簧刀」的巡飛彈無人機，單兵可攜帶操作，有如會飛行的大型手榴彈，在近岸區域攻擊非常有用。(記者季相儒／攝影)
國家中山科學研究院14日展示號稱「台版彈簧刀」的巡飛彈無人機，單兵可攜帶操作，有如會飛行的大型手榴彈，在近岸區域攻擊非常有用。(記者季相儒／攝影)

國家中山科學研究院昨天對外展示國軍用軍規無人機研發成果，號稱「台版彈簧刀」的巡飛彈無人機、紅雀二、三型無人機首度亮相，其中，最受矚目的巡飛彈無人機，攻擊距離10公里、滯空超過15分鐘，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備，具有高爆彈頭，為單兵攜行使用的精準打擊武器，可用於攻擊高威脅與高價值的人與車等目標。

國軍順應全球戰爭趨勢，積極建構不對稱戰力，並依據敵情威脅、作戰任務需求，中科院協助國軍執行無人機測試驗證與技術諮詢工作，並規劃、研發及產製。

中科院昨天對外展示無人機研發成果，包括已經量產的銳鳶一型、紅雀二型、戰術近程、反輻射等四款無人機外，另有研發測試中的巡飛彈、紅雀三型、銳鳶二型、攻擊型、騰雲等五款六型無人機。

此次展示最受矚目的就屬於首次曝光的巡飛彈無人機，其特性為導控距離在10公里，滯空時間15分鐘，手持遙控器，整合於野戰背包中，單兵即可攜帶操作，具備自動導航影響辨識追蹤功能，精準打擊目標。

同樣首次亮相的紅雀三型無人機，具備可垂直起降、便於攜行等操作特性，可執行情堅貞與目標定位任務，比起前一代性能，導控距離從10公里增加到30公里，滯空時間1小時以上，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備與雷射測。

另外，已經通過空軍產品接受測試驗證的反輻射無人機，分成2構型，前端安裝被動式雷達尋標器或雷達波反射器，發射後不會進行回收，具有源頭打擊能力，目前正在量產中。

中科院展示無人機研發成果，其中紅雀三型無人機首度對外曝光。(記者林縉明／攝影)
中科院展示無人機研發成果，其中紅雀三型無人機首度對外曝光。(記者林縉明／攝影)

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