經濟學人：中若動武 美只有幾小時預警台

英國「經濟學人」報導，如果中國選擇開戰，可能以軍演做為偽裝，且美方的預警時間可能只有幾個小時。（新華社）

台海局勢緊繃，據英國「經濟學人」周刊報導，如果中國大陸選擇開戰，可能以軍演做為偽裝，且美方根據情報所能提供的預警時間最短可能只有幾個小時。報導說，如何提升大陸領導人習近平 對開戰的疑慮，考驗美方技巧。

最新一期經濟學人分析台灣在中國的武力威脅下如何發展經濟及防衛戰力，其中一篇談及「美中在為台灣之戰做準備」以及如何避免戰爭。

這篇報導說，美國未來若與中國發生軍事衝突，美軍印太司令海軍上將阿基里諾將負責督導作戰。阿基里諾在俯瞰夏威夷珍珠港的司令部表示，他的首要任務是「竭盡所能避免衝突」。

阿基里諾說，「與中國交戰並非無可避免，也非迫在眉睫」，然而「假設嚇阻失敗，就得準備戰鬥並贏得勝利」；阿基里諾並警告，正如俄羅斯入侵烏克蘭所顯示，「沒有所謂速戰速決」。

報導說，習近平有能力選擇戰爭時機，若他選擇戰爭，許多行動可能偽裝成軍演。而美國國防官員表示，美方可能只能提前兩個星期看到戰爭在即的明確跡象，例如中方儲備血庫等，但若共軍 要展開占領鄰近大陸的島嶼等規模較小的行動，預警時間可能只有幾小時。

經濟學人說，美國將盡早揭發中國的戰爭準備工作，並號召國際聯合反抗。假設習近平下令直接侵台，對美國來說，要號召全球就比較容易，但北京 可能企圖利用台灣的模糊地位。若習以某些「挑釁」作藉口，並發動封鎖等未達戰爭程度的行動，美國或其盟邦的反應就可能不那麼果斷。

另一方面，中方也須做出重大決定：只攻打台灣，在美國及其盟邦舉棋不定的時候創造既成事實？還是攻擊區域內美軍，發動另一場珍珠港事件？若選擇前者，美國將可攻擊中國的侵略艦隊；若是後者，則幾乎可保證美國將參戰。