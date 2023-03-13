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陳員清楚兵力配置 二膽防務恐曝光

記者洪哲政╱台北13日電
烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵傳出失聯。防區有無必要緊急解編、重新部署，軍方陷長考。(圖：本報系聯合報讀者提供)
烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵傳出失聯。防區有無必要緊急解編、重新部署，軍方陷長考。(圖：本報系聯合報讀者提供)

金門二膽防區陳姓上兵傳在金廈水域遭中國大陸俘獲，經陸軍與憲調檢討，陳兵雖任伙房兵，但清楚掌握全島起伙人數、主副食存量、副食運補船補給作業方式與人力、武器配置，等同身負可解構守備區在島兵力、作戰持續力與後勤補給頻率的資訊。防區有無必要緊急解編、重新部署，軍方陷長考。

此案已由國安會接掌，業務所涉國防部、海巡署皆被下令噤聲，全案等待北京出招。陸軍司令部昨天仍表示，目前未接獲任何單位通報陳兵去向，將持續協請相關管道查證。

據了解，陳兵9日失蹤後，情報單位10日即透過管道獲悉陳兵遭大陸海警救起送醫，台方當即停止派船搜救，並將訊息回報國安會，全案層級就升高到國安層次，召開包括陸委會在內的跨部會專案協調會議及沙盤推演，並下令此案所涉海巡署、陸軍與憲調單位嚴禁對外透露資訊，軍方也暫不發布檢討與懲處，維持戰略模糊，等待北京出招。

根據軍方向國安單位提供研判，此案與當年金防部林義夫投敵案不同，林當年帶著作戰計畫投奔共軍，叛逃意圖明顯；陳兵層級低，經清查也未攜走裝備或文書，但究竟是屬於「逃兵」或「投敵」，由實際樣態而言，差異並不大，因為自大二膽周邊水域，不管是距離或洋流方向，實務上都無法漂回金門本島，下水後要登岸只能往廈門方向前進，所以即使主觀上是「逃兵」，但實際行動也是「投敵」樣態。

軍方研判指出，台方目前無法審訊陳兵，但若其確因債務而逃兵，沙盤推演狀況之一是陳應會向陸方表達投誠意願，藉此留在大陸，才能達到逃避目的。北京至昨天仍未發布此案訊息，顯然仍在思考後續如何處置。

北京 國防部 共軍

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