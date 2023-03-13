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聖露西亞外長4度率團訪台 以民主自由鞏固兩國邦誼

記者黃仲明／桃園13日電
聖露西亞外交部長包提斯（左三）率團訪台，外交部常務次長俞大㵢（左二）代表接機。(記者黃仲明／攝影)
聖露西亞外交部長包提斯（左三）率團訪台，外交部常務次長俞大㵢（左二）代表接機。(記者黃仲明／攝影)

聖露西亞外交部長包提斯（Alva R. Baptiste）伉儷應中華民國政府邀請，於本月13日至17日率團訪台，訪團於今天清晨4時56分搭乘中華航空CI-7航班抵達桃園國際機場，外交部常務次長俞大㵢代表接機。包提斯在機場致詞時表示，此行盼加強、鞏固台聖兩國邦誼，在民主自由的體制下繼續合作。

包提斯指出，他上次訪台的時間是2015年，此次訪台的具體任務是重申聖露西亞對台灣關係的承諾，繼續加強、鞏固雙方的友誼，一如既往地在多層次合作，為人類創造更美好的明天。聖露西亞完全致力於在民主自由的體制下，加強與台灣的合作，毫無疑問，無論是過去或未來，雙方都享受這樣的關係。

外交部表示，此行是包提斯外長第四度訪問台灣，訪團成員包括青年暨體育部長賈西米爾（Kenson J. Casimir）及參議員賈瓦希爾（Lisa C. Jawahir），為示禮遇，蔡英文總統將親自接見並與包提斯外長就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

在台期間，包提斯也將拜會外交部長吳釗燮、外貿協會、交通部民航局及中華民國桌球協會，並接受吳部長款宴。訪團另將參訪安捷飛航訓練中心、國立台灣博物館、日月潭國家風景區及松山文創園區等經建文化設施。

外交部指出，聖露西亞於2007年與台灣復交以來，雙方在醫療、農業、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域持續深化合作，成果十分豐碩，嘉惠露國人民。

聖露西亞長年來支持台灣參與國際組織，包提斯外長多次聲援台灣，去年曾分別致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長、「國際民航組織」（ICAO）理事會主席及「國際刑警組織」（INTERPOL）主席，支持台灣參與國際組織，並公開發言支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），籲請各國重視國際合作，不應忽視台灣，展現台露兩國篤睦邦誼。

聖露西亞外交部長包提斯（右）率團訪台，包提斯在機場致詞時表示，此行就是加強、鞏固...
聖露西亞外交部長包提斯（右）率團訪台，包提斯在機場致詞時表示，此行就是加強、鞏固台聖兩國邦誼，在民主自由的體制下繼續合作。(記者黃仲明／攝影)
聖露西亞外交部長包提斯（左三）率團訪台，訪團成員包括青年暨體育部長賈西米爾（右三...
聖露西亞外交部長包提斯（左三）率團訪台，訪團成員包括青年暨體育部長賈西米爾（右三）及參議員賈瓦希爾（右二）。(記者黃仲明／攝影)

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