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金門跑兵案 二膽防務恐全曝光 台灣被動等中共出招

記者洪哲政／台北即時報導
烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵傳出失聯。防區有無必要緊急解編、重新部署，軍方陷長考。圖／讀者提供
烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵傳出失聯。防區有無必要緊急解編、重新部署，軍方陷長考。圖／讀者提供

台陸軍金門二膽防區陳姓上兵疑為逃避債務而逃兵，疑於金廈水域遭中共俘獲。經陸軍與憲調檢討，陳某雖僅擔任伙房兵，但清楚掌握全島起伙人數、主副食存量、副食運補船補給作業方式與人力、武器配置，等同身負可解構守備區在島兵力、作戰持續力與後勤補給頻率的資訊。防區有無必要因此緊急解編重新部署，軍方陷長考。而此案後續處理已由國安會全權接掌，業務所涉國防部、海巡署皆被下令噤聲，全案被動等待中共出招。

對此，陸軍司令部12日仍表示，目前並未接獲任何單位通報陳兵去向，將持續協請相關管道查證。而守備區問題事涉軍事部署，不便告知。

據了解，陳兵9日失蹤後，海巡情報單位10日即透過管道獲悉陳兵遭中國海警救起送醫，台方當即停止派船搜救，並將訊息回報國安會，全案層級就升高到國安層次，召開包括陸委會在內的跨部會專案協調會議，沙盤推演中共可能採取動次，並下令此案所涉負責搜救的海巡署、陸軍與憲調單位嚴禁對外透露資訊，軍方也暫按下全案必須有的檢討與懲處暫不發布，以免影響外界風向供對方研判，維持戰略模糊，被動等待中共出招。而國軍全軍已嚴格勒令所屬關注部隊特定輔考管人員與團結狀況，避免模仿事件發生。

根據軍方向國安單位提供研判，此案與當年金防部中尉林義夫投敵案不同，林某當年帶著作戰計畫投奔解放軍，叛逃意圖明顯；陳兵層級低，經清查也未攜走裝備或文書，但究竟是屬於「逃兵」或「投敵」，由實際樣態而言，差異並不大，因為自大二膽周邊水域，不管是距離或洋流方向，實務上都無法飄回到金門本島，下水後要登岸只能往廈門方向前進，所以即使主觀上是「逃兵」，但實際行動也是「投敵」樣態。

軍方研判指出，台方目前無法審訊陳兵，但若其確因債務而逃兵，沙盤推演狀況之一是陳某應會向中方表達投誠意願，藉此留在中國，才能達到逃避目的。而中共至今12日仍未正式此案發布訊息，顯然仍在審訊陳某，斟酌此案後續處置。

軍方研判表示，僅管陳某單純負責伙房業務，但清楚掌握二膽島的起伙人數、主副食存量、副食補給船作業方式，相關資訊即可供中共推判防區在島兵力、作戰持續與後勤補給頻率，以資深士兵而言，也能供出詳細哨所與人力配置，供研判武器部署。目前二膽島為一個加強排的兵力，是否因陳兵案解編重新部署，以維防務安全，軍方陷長考，但目前依指示按兵不動。

中共 國防部 解放軍

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