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開放陸客觀光？台交通部長：陸方要解鎖

台灣新聞組／台北11日電
陸委會開放兩岸直航航點後，兩岸人員交流何時恢復、何時開放陸客訪台，都成為外界關注焦點。(本報資料照片)
陸委會開放兩岸直航航點後，兩岸人員交流何時恢復、何時開放陸客訪台，都成為外界關注焦點。(本報資料照片)

陸委會宣布恢復十個兩岸空運客運定期航點。行政院長陳建仁昨天表示，考量兩岸交流需求，陸委會釋出台灣最大善意，也希望兩岸關係透過這樣的途徑，達到蔡總統所要求的健康有序交流。對於陸客訪台是否開放，交通部長王國材昨表示，「觀光的鎖，大陸那邊要開」，這方面雙方都來努力。

外界有人指為降低蔡總統訪美才選在這時開放航點，陸委會主委邱太三表示，這個聯想恐怕太敏感了，蔡英文總統今年2月與台商談話時，就表示評估開放的航點是「全面性」，盼陸方不要有過多的政治考量。邱也說，兩岸每年都會有「春暖」，但花要不要開是要靠雙方共同挹注。

至於兩岸人員交流大概何時會開放？邱太三表示，中國大概在今年初才做防疫政策的改變，很多管制、隔離措施才逐漸開放，雙方都很積極，希望來做後續的推動。

國民黨立委萬美玲質詢時也問行政院院長陳建仁，如果中國大陸開放陸客來台觀光，我方是否也會跟進。陳建仁回應，陸客來台如果是觀光這件事情，只要符合入境的條件，當然就是歡迎。

據了解，這次青島與濟南入列頗為戲劇性，兩個航點本來不在大陸國台辦的恢復清單，山東省台辦緊急運作，由台商向邱太三陳情，終搶進名單。

國台辦2月1日向台方提出優先恢復16航點，大陸第三大經濟省分山東省竟連一個航點都沒有，山東省台辦副主任王清玉向國台辦了解情況，國台辦經濟局長張世宏告知，因一時疏忽未把山東列上，非刻意排斥。山東省從台商協會切入，透過青島台資企業協會會長張新政，由張以爭取山東台商權益的名義向陸委會陳情，表達希望由台灣方面提出恢復青島、濟南航點。

與會者轉述，邱太三當時回覆，「請靜候訊息，應該會有好的結果。」兩岸恢復航點公布，青島果然擠進定期直航名單，但濟南僅列入包機航點。

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