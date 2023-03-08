美指示台灣修全動法？國防部長：絕對沒有

立法院7日總質詢，立委質疑美方指示台灣修「全動法」，國防部長邱國正（右）表示，「絕對沒有」。(記者葉信菉／攝影)

國防部 日前預告修正「全民防衛動員準備法」，草案完成公告後已經下架。國防部長邱國正昨天表示，全動法公告的用意是要蒐整大家的意見，但沒有保證本會期會送出草案版本，這部法案目前沒有時間表。

立法院昨天總質詢，國民黨 立委李德維質疑，蔡英文總統去年7月接見美國國防部前部長艾斯培，對方當時向台灣提出四項建議，包括不分男女全民皆兵、役期延長一年以上、確保全體國民都有足夠裝備及增加國防預算 ，到底是誰下令修正「全動法」，因為包括役期延長、國防軍備提升與採購飛彈相關系統都照做了，現在就剩下不分男女全民皆兵，難道蔡政府是接受艾斯培的建議才執行？

邱國正說，他在去年有跟艾斯培碰面，「誠如委員所講的，他提了四項建議，但並沒有他講了我們就照辦，絕對沒有，我再次說明跟強調」。

邱國正也指出，全動法起因於國防部在2021年要成立全民防衛動員署，當時立法院在朝野協商做了一項附帶決議，要求國防部要在全動署成立後一年之內，針對全動法的準備法進行適切修訂，國防部因此通盤檢討，最後才得到這次全動法的草案。

李德維追問，行政院長陳建仁聲稱全動法全案已經暫緩，國防部在預告14天以後下架，這是暫緩修法，還是完成預告程序後就會送出行政院的版本？本會期是否會把相關草案送到立法院審查？

邱國正說，全動法公告用意就是蒐整大家的意見，國防部還要再修訂，但沒有保證本會期就會送到立法院，這部法案目前沒有時間表，還要持續跟各部會做協商。

國民黨立委林為洲昨批評，陳建仁說全動法「下架」是欺騙人民，因為全動法還是完成了公告程序，將來再推草案就是直接送進立法院，以民進黨的國會多數慣例，「要過很快就過了」。

林為洲說，修法完全沒有停止，因為按照程序法規命令等修法，草案出來後要預公告60天，這次行政院取巧，除非有情況急迫、特殊必要者才能縮短公告期，國防部以例外條款讓全動法縮短公告期到14天，事實上公告已經完成，下次修就不用再公告。

國防部表示，全動法修正草案預告作業是依行政院函釋，法律草案經主管機關檢視，全動法修正草案係屬「法律」草案公告，非「法規命令」，且與貿易、投資或智慧財產權無關。為蒐整各界意見，爰訂公告期間為14天，符合規定且屬常見法制作業。

此外，經濟學人指出，台灣曾是「世界上最危險的地方」，卻對中國大陸的威脅麻木。直到俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略後，在台灣嚴肅討論大陸可能的入侵才成為常態。「要先反抗敵人，世界伸援的機率才更大。但台灣卻還沒準備好要反抗。」

經濟學人兩岸特派員蘇奕安發表專文說，儘管西方官員已經正為台灣可能與大陸苦戰而做準備，但台灣人對於自我身分認同、與大陸是何關係以及是否該與大陸打仗，卻都還無共識；此外，台灣的義務役常將當兵形容是「夏令營」，只是去掃地拔草，而非學習如何發射武器。