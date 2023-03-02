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台美可望數周內簽貿易協定 「具突破性意義」

中央社

美國貿易代表署將「台美21世紀貿易倡議」列入2023議程重要項目，涉外人士透露，預計幾周內就能看到重大具體成果，且簽署協定的定位將類似BTA（雙邊貿易協定），只是尚未觸及關稅、市場開放等議題。

一位熟悉台美經貿談判的涉外高層表示，這將是美國總統拜登上任以來第一個跟外國簽署的BTA，之前美國和其他國家也有很多貿易倡議，但從來沒有一個用簽署協定方式呈現，從這個角度來看已是非常重大的突破。

美國貿易代表署1日公布2023年貿易政策議程與2022年度報告，將去年6月啟動的台美21世紀貿易倡議列為重要項目，美方盼儘快達成進展。涉外人士透露「進程應會非常快」，但具體時間要由台美共同協調公布。

台美21世紀貿易倡議議題共12項，其中貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章已獲雙方共識，有望先行簽署行政協定，台灣目標是今年能完成所有議題談判。

涉外人士說，首批簽署內容有時被稱「早收清單」，但更精準描述應類似簽署台美「迷你版BTA」，雖有人主張內容不涉關稅、市場自由化就不是BTA，但這並非正式官方定義，若從「針對雙邊貿易投資建立國際規則」層面來看，台美即將簽署的就是典型BTA性質，或可稱為「沒有市場開放的迷你版BTA」。

涉外人士解釋，台美簽署迷你BTA，就像有了一台基本款汽車，未來要改裝讓車子跑更快，將比沒車時容易很多，美國現階段不喜歡和任何國家簽署FTA（自由貿易協定），若未來美國立場改變，例如拜登總統第二任決定讓美國重回CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台美BTA就可立刻把關稅議題加進來，就會變成FTA。

涉外人士指出，台美簽署FTA的可行性在學界至少已談了20年，過去皆未能有任何進展，這次跨出第一步已是很大突破。

涉外人士解釋，台美BTA內容將很像IPEF（印太經濟架構），美國曾在許多場合說過，盼藉台美簽署協定向IPEF成員展現，這些談判內容是可行的，不是天馬行空的。

涉外人士表示，台美所簽屬的將是一種「活的協定」（living agreement），就像活頁本可不斷補充擴大，先打好基本架構，未來隨時完成數位貿易或其他任何議題談判，就可以打開活頁夾添進去，台美創造了一個活的BTA典範，這是極具意義的。

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