我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

在台發撤僑通知？美AIT：是災難提醒

台灣新聞組╱台北2日電
圖為美國在台協會。(本報資料照片)
圖為美國在台協會。(本報資料照片)

媒體報導，美國在台協會(AIT)近日發出撤僑通知，並推論是否與台海情勢緊張有關。AIT昨天說明，鑑於土耳其震災，曾在2月10日提醒僑民做好應對自然災害的準備，這是美國向公民提供訊息的定期機制。

年代新聞報導，AIT日前向美國僑民發出撤僑通知，並以地震為代號，請美國僑民準備好所有文件等候通知。

AIT發言人向中央社表示，關注海外美國公民的福利和安全，是美國國務院的最優先事項之一。在土耳其和敘利亞發生毀滅性地震後，美國在台協會2月10日向美國公民發布了一個訊息，提醒僑民為自然災害做準備，該訊息同時置於AIT網站供查閱。

AIT表示，美國在台協會經常透過網站向美國公民提供最新訊息，也定期透過「智慧旅客註冊計畫」，向登記的美國公民發送訊息，這是美國對全球公民進行的定期、持續對外連繫活動的一部分。

AIT網站2月10日貼出的訊息，標題為「致美國公民：現在就為災害做好準備」。訊息內容指出，土耳其發生毀滅性地震的消息提醒大家，災難隨時可能發生且出乎眾人意料，現在就是做好準備的最佳時機。

AIT在訊息中提醒在台美國公民，台灣是災害多發地區，如果發現自己受到意外災難的影響，自身的準備將是最關鍵的。

AIT在訊息中詳列各項應對災難的準備方式，包括建議準備一個「隨身包」，確保在需要快速離開家時，可以輕鬆拿到文件和必要用品，並製作一個「補給包」，確保有足夠補給品可以在較長時間內安全地避難。

AIT在訊息中提醒僑民，應確保所有文件和ID都是有效的，盡早更新護照效期。AIT也提供詳細參考網址，說明國務院在危機期間可以做什麼和不能做什麼，其中包括解釋有關撤僑的各種規定。

AIT 美國公民 地震

上一則

黑白集／7缺當頭 施政能像輔選就好了

下一則

民調：61%民眾認為 台應親美和中不選邊

延伸閱讀

親藍民調：61%台民眾認為應美中「不選邊」

親藍民調：61%台民眾認為應美中「不選邊」
路透：美國尋求盟國支持 若中國軍事支援俄國將予制裁

路透：美國尋求盟國支持 若中國軍事支援俄國將予制裁
聖蓋博市 迎美國主流藝術家作品展

聖蓋博市 迎美國主流藝術家作品展
AIT：莫健退休 羅森柏格將任主席

AIT：莫健退休 羅森柏格將任主席

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

2023-02-23 02:27

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣