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台國防部擬修正動員法 藍委：票投民進黨 青年上戰場

台灣新聞組／台北1日電
教育部近日與各縣市政府重啟「青年服勤動員計畫」討論，未來16歲以上學生，不分男女都得被造冊納管，引發娃娃兵上戰場爭議。（本報資料照片）。
教育部近日與各縣市政府重啟「青年服勤動員計畫」討論，未來16歲以上學生，不分男女都得被造冊納管，引發娃娃兵上戰場爭議。（本報資料照片）。

國防部日前公告「全民防衛動員準備法」修正草案，擬刪除「準備」2字，民眾黨立委張其祿質疑，草案內容空白授權，如何界定與管理，政府應該要說清楚，不要和人民打模糊戰。國民黨立委李貴敏說，媒體披露該法「隱藏」戰時動員未役學生參戰措施，再次驗證「票投民進黨，青年上戰場」。

民進黨立委鍾佳濱緩頰稱，全動法修法目的，是讓政府在戰爭發生時有法規依循，降低戰爭時損害及衝擊；全動法是預先準備，承平時期不會受到相關限制，不要混為一談。

張其祿質疑，全動法草案第16條規範校園青年戰時的準備和參與，關係未役青年權利義務，相關措施為何？是否恰當？都值得商榷。另外，戰時緊急命令發布後進入緊急管制階段，但在此之前的準備階段，如何認定？是否容易空白授權政府管制？範疇在哪？政府都須更清楚界定及說明。

國民黨立委賴士葆說，蔡政府要訓練未成年的娃娃兵，積極籌備戰爭動員的準備，防部說沒有參戰的疑慮，真的說一套做一套，家長、學生和老師怎麼可能不恐慌？是不是蔡政府選舉的招數，想要製造戰爭恐慌感？

賴士葆諷刺，「溫暖政府」居然要修「全民防衛動員準備法」，戰時將派學生去支援軍需生產，而軍需生產總是被攻擊的目標。「抗中保台你在喊，政治紅利你在拿，需要犧牲奉獻的時候先派青年學生去軍需生產，這是什麼溫暖台灣概念？」

賴士葆強調，選舉要到了，到底是不是蔡政府選舉的招數，想要製造戰爭就在家門口的恐慌感，連娃娃兵都要上場保家衛國，就像上次選舉操作反送中的亡國感贏得大選，現在又要如法炮製？還是戰爭真的一觸即發了？所以不惜違反國際公約，連未成年都要被推上戰場？

國民黨立委李貴敏直言，「果然票投民進黨，青年上戰場。」李貴敏說，民進黨政府把兵役制度延長到一年，現在更加碼把腦筋動到修法動員未役青年上，是打算把緊急命令常態化，為全民皆兵鋪路？綠色政權就這麼不在乎我們的下一代嗎？為什麼要拿年輕人當砲灰呢？

民進黨立委王定宇則說，「全民防衛動員法」的預告修法，是應用在「戰時」，平時不會採用；該法根本沒有將學生列冊上戰場、也沒有列冊製造彈藥。

教育部近日與各縣市政府重啟「青年服勤動員計畫」討論，未來16歲以上學生，不分男女...
教育部近日與各縣市政府重啟「青年服勤動員計畫」討論，未來16歲以上學生，不分男女都得被造冊納管，引發娃娃兵上戰場爭議。圖為高中生練習打靶。（本報資料照片）

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