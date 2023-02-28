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戰機飛行員嚴重不足 華郵：台灣需更多「捍衛戰士」

編譯季晶晶／即時報導
到2026年，台灣新購的66架F-16全數交機後，恐無足夠的戰機飛行員。圖為總統蔡英文（中）視察嘉義軍事基地。（路透）
到2026年，台灣新購的66架F-16全數交機後，恐無足夠的戰機飛行員。圖為總統蔡英文（中）視察嘉義軍事基地。（路透）

華盛頓郵報報導，台灣向美國採購的66架新造F-16戰機將於2026年全數交機完成，但正面臨戰機飛行員人數不足的窘境。

華郵中國分社社長Lily Kuo撰文，台灣增加現代戰機的數量，等到66架洛克希德馬丁製F-16交機時，總共將擁有超過200架的第四代戰機，但以目前軍方招訓飛行員的速度——2011到2019年間僅新增21位飛官——到時候台灣將沒有足夠人力可以飛這些戰機——台灣需要新補大約100人。鑒於台海衝突風險升高，戰機飛行員人數不足可能嚴重削弱台灣遭遇攻擊時的自衛能力。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授助理教授揭仲說，「未來三年很難彌補此一短缺」，台灣的資深飛行員人數將更加不足，負擔會更沉重。

根據華郵分析美國國防部資料，去年，解放軍飛進台灣防空識別區至少1,732架次，遠多於2021年的不及1,000架次，以及2020年的少於400架次。這種灰色地帶的略術不僅止於恫嚇作用，也影響擔任教練官的資深飛行員指導新進人員。Kuo指出，有位教官過去兩個月間中止了兩次訓練課程，等共機離要才能繼續。

華郵 國防部 解放軍

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