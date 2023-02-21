訪陸成果 夏立言：國共都不願戰爭 雙方未談2024選舉

國民黨副主席夏立言（右二）、大陸事務部主任林祖嘉（左）、智庫資深顧問趙春山（左二）、智庫內政及法制組召集人高思博（右）20日舉行訪陸返台成果報告記者會。（記者蘇健忠／攝影）

國民黨 副主席夏立言 率團訪陸受到高規格接待，他昨天受訪表示，這次去受到重視，是因為國共都不想要有戰爭，不過，雙方並無談及2024選舉議題。隨行的國民黨智庫資深顧問趙春山也說，中共 新的領導班子並不想透過武力解決台灣問題，對岸多次向他提到不喜歡打仗，是此行讓他印象最深刻的事。

針對國民黨副主席夏立言回台記者會，陸委會昨回應，兩岸交流互動應秉持對等尊嚴，不應片面設置任何政治前提，並呼籲在野黨不應呼應中共當局定義的「九二共識」政治立場。

夏立言本月8日率團訪陸，昨天舉行「交流對話、關懷民生」訪陸行成果報告記者會，宣布本次成果，包括表達對兩岸交流的支持；希望盡快恢復原有的航班航點；盼加強兩岸青年交流、相互增進雙方理解；了解當前大陸的經濟社會形勢，以及台人所碰到的問題，並在會後的會見反映給大陸官方。

夏立言指出，此次會見陸方中央到地方官員，獲得善意積極的回應，包括：一，陸方同意在遵循相關規範後，可逐步開放相關產品進口；二，希望未來加大、加強兩岸在各方面的交流；三，就避免兩岸衝突、加強經貿合作，以及追求和平穩定達成共識；四，確認大陸官方對於台灣和兩岸關係的重視，以及維繫兩岸和平穩定繁榮的決心。

談及一中各表、九二共識，夏立言說，根據黨綱、黨章，國民黨的基本立場是堅持九二共識、一中各表、反對台獨，「如果當年沒有一中各表，也不會有九二共識」，當他講九二共識時，就是一中各表的九二共識，不需要去強調一中各表，因為這就是九二共識的基本精神。

媒體詢問，對於和國台辦主任宋濤及中共中央政治局常委王滬寧會面，是否有轉達台灣不希望有軍事威脅和武嚇？夏說，他們在很多會面都申述了台灣人民的心聲，充分表達民眾心理是不安的；大陸有大陸的政策，國民黨有國民黨的立場，「我們是去對話不是去吵架」，該表達的立場都有表達清楚。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，民進黨政府堅持官方對官方、政府對政府的交流，不會因為各種關係、選舉結果而有改變，國民黨堅持與中國共產黨互通款曲，成為台灣跟大陸沒有辦法官方往來的最大障礙，民進黨團非常遺憾。

此外，國民黨主席朱立倫昨天走訪金門，了解小三通運作情況。他表示，小三通對所有台商、台生、台胞，與金門鄉親在大陸工作都非常重要，但目前僅開放金門鄉親，希望未來能擴大到台商、台胞、台生。