新聞評論／蔡英文卸任前 想交出什麼成績單？

蔡英文總統（中）日前牽著行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆陳建仁（右）的手一起合影。（本報資料照片）

陳建仁內閣登場，蔡英文 總統任期只剩最後一年多表現機會。對照前幾任總統的作為，馬英九在任期結束前達成了馬習會目標，陳水扁在貪腐疑雲聲討中荒亂收場，李登輝則在藍綠兩極爭議中促成政黨輪替。蔡英文在這一年不能只淪為權力保衛戰，應該想想最後的任期要交出什麼成績單？

誠如美國商會所說，台灣當前政務重中之重就是兩岸關係，其次是國家安全。蔡政府的兩岸關係跌至谷底，台海兵凶戰危，幾已宣告蔡總統閉關自守的兩岸政策恐怕要以失敗告終，對陸委會主委出身的蔡英文毋寧是最大的諷刺。

25年前蔡英文政壇初登場，就是以陸委會諮詢委員身分參與海基會董事長辜振甫「融冰之旅」訪問。那次登陸融冰，也是兩會 中斷交流後，兩岸嘗試重建關係，辜振甫以「一個中國就是中華民國」，明確表達立場，有智慧地化解兩岸歧見，所以才被形容為「融冰」之旅。儘管兩岸制度性協商一再中斷，但兩岸兩會仍維持一定的管道與運作，能夠在必要時發揮作用，因此彼此對兩會角色都有一定的期待。

最近兩岸相繼調整了兩會人事，對兩岸關係重新部署，媒體報導今年兩岸關係將有「枯木逢春」的景象。蔡英文元旦談話罕見提及注意到習近平的對台用詞和緩，在台商春節酒會也重提願和北京當局展開對話；即將接任大陸全國政協主席的王滬寧，也向國民黨副主席夏立言提出，當務之急是儘早恢復兩岸交流正常化。兩岸都釋放出春暖花開的訊息，蔡英文要因勢利導，把糟到不能再糟的兩岸關係轉化為「正常民間交流」，還得靠兩會「融冰」。蔡英文能不能讓兩岸峰廻路轉，要看她的政治智慧與決心。

當然，亟待解決的問題不只兩岸關係。例如，蔡政府年金改革只做半套，大砍公教年金後，對勞保大限將至置之不理，學者甚至形容「勞保破產，比中共 攻台更可能」。又如，蔡總統的社會住宅政策嚴重跳票，房價居高不下，年輕人低薪無法安居，「不敢生，不能養」的現實更加劇少子化 危機。另外，錯誤的能源政策也造成立即而明顯的威脅；能源轉型躁進、淨零路線浮誇，核電廠又相繼停機除役，天然氣供應追不上，加上地方環境保育的爭議，護國神山群和外商最擔心的就是缺電危機，只有蔡政府假裝看不見。但蔡英文到底想留給年輕人一個什麼樣的台灣？蔡政府有責任在最後任期裡努力補救，為國家未來解套。

但這些問題似乎早已被蔡英文抛到九霄雲外，她最想仿效的，是李登輝當年訪美之行回母校演講，最好是比照烏克蘭總統澤倫斯基到美國國會演講，留下歷史紀錄。駐美代表蕭美琴近日返國述職，也傳與相關安排有關。然而，即使砸錢遊說成功，也只是成就蔡英文個人榮光，未必有助於國家利益。

事實上，當年蔡英文追隨辜振甫的「融冰之旅」，融的正是李登輝訪美後的兩岸冰霜。如今兩岸關係惡劣至此，蔡英文要繼續在美中台關係裡掀波，中共可能的報復將更甚於裴洛西訪台，更加劇台海緊張情勢。這種暴虎馮河的作為，置國家於險境，不是負責任總統應有的作為。

蔡英文上任時曾解讀，人民選她當總統，所期待的就是四個字：解決問題。迄今看不出她解決了什麼問題。如今陳內閣一上路就摔跤，連折二員，還能為蔡總統解決什麼問題尚待證明；但蔡英文至少別再給台灣安全和兩岸關係製造更多問題。如果要留下「和平保台」的成績單，時間很有限，蔡總統請加油。