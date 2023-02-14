陸弔唁星雲團未成行 馮世寬：失最佳交流機會太可惜

大陸官員未能來台弔唁，退輔會主委馮世寬嘆「這是一個最好教育與交流的機會，我們把它喪失了，非常可惜」。（記者陳弘逸／攝影）

星雲大師 圓寂讚頌典禮昨圓滿落幕，大陸官方弔唁團最後未能成行，行政院長陳建仁表示，陸弔唁團未遵照以往已建立好的機制申請，才無法核准出席但退輔會主委馮世寬說，「這是一個最好教育 與交流的機會，我們把它喪失了，非常可惜」；陸委會表示，仍有91位陸港人士順利來台參加典禮。

來源：聯合新聞網

陳建仁受訪時說，讚頌典禮已准所有在大陸及港澳的信眾、親屬來台，但中共 官員弔唁團沒遵照、尊重以往已建立好的機制提出申請，所以才無法出席。

馮世寬表示，失去一個讓大陸看見台灣佛教的機會，更感嘆台灣佛教真知、真見、真覺，儀式莊嚴，「這是一個最好教育與交流的機會，我們把它喪失了，非常可惜」。

陸官方弔唁團未能成行，但仍有約20餘中港澳信眾及親屬來台弔唁，外傳部分成員為中共統戰部官員，警方指出，會配合國安局指示情蒐，其餘不便表示意見。

民進黨立委劉世芳表示，中國國家宗教事務局前局長葉小文曾經有過迫害宗教的紀錄，「可能會是一個不受到歡迎的人物」。

新北市長侯友宜則說，星雲大師這一生致力於世界和兩岸的和平，不管是世界或兩岸都應該用平等、尊嚴跟善意，讓和平、穩定、繁榮在台灣展現。