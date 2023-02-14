我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

陸弔唁星雲團未成行 馮世寬：失最佳交流機會太可惜

記者陳弘逸、石秀華、劉懿萱、林銘翰／台北14日電
大陸官員未能來台弔唁，退輔會主委馮世寬嘆「這是一個最好教育與交流的機會，我們把它喪失了，非常可惜」。（記者陳弘逸／攝影）
大陸官員未能來台弔唁，退輔會主委馮世寬嘆「這是一個最好教育與交流的機會，我們把它喪失了，非常可惜」。（記者陳弘逸／攝影）

星雲大師圓寂讚頌典禮昨圓滿落幕，大陸官方弔唁團最後未能成行，行政院長陳建仁表示，陸弔唁團未遵照以往已建立好的機制申請，才無法核准出席但退輔會主委馮世寬說，「這是一個最好教育與交流的機會，我們把它喪失了，非常可惜」；陸委會表示，仍有91位陸港人士順利來台參加典禮。

來源：聯合新聞網

陳建仁受訪時說，讚頌典禮已准所有在大陸及港澳的信眾、親屬來台，但中共官員弔唁團沒遵照、尊重以往已建立好的機制提出申請，所以才無法出席。

馮世寬表示，失去一個讓大陸看見台灣佛教的機會，更感嘆台灣佛教真知、真見、真覺，儀式莊嚴，「這是一個最好教育與交流的機會，我們把它喪失了，非常可惜」。

陸官方弔唁團未能成行，但仍有約20餘中港澳信眾及親屬來台弔唁，外傳部分成員為中共統戰部官員，警方指出，會配合國安局指示情蒐，其餘不便表示意見。

民進黨立委劉世芳表示，中國國家宗教事務局前局長葉小文曾經有過迫害宗教的紀錄，「可能會是一個不受到歡迎的人物」。

新北市長侯友宜則說，星雲大師這一生致力於世界和兩岸的和平，不管是世界或兩岸都應該用平等、尊嚴跟善意，讓和平、穩定、繁榮在台灣展現。

星雲大師 教育 中共

上一則

蔡英文將訪美？ 蕭美琴：適當時間點會做規畫

下一則

住宅三箭撒錢補貼 民怨：房價太高才是問題

延伸閱讀

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
星雲大師圓寂讚頌典禮 南加600信眾西來寺淚別

星雲大師圓寂讚頌典禮 南加600信眾西來寺淚別
圓滿無缺 寂無虛行 佛光山開放信眾緬懷星雲大師

圓滿無缺 寂無虛行 佛光山開放信眾緬懷星雲大師
大愛永存 吳黎耀華緬懷星雲大師

大愛永存 吳黎耀華緬懷星雲大師

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

2023-02-06 16:41
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
國民黨副主席夏立言(後排中)率團訪問大陸，9日在北京和台商、台生座談。 (中通社)

黑白集／和平近在咫尺 人民不想再吃「芒果乾」

2023-02-10 02:30

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗