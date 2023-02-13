夏立言南京謁陵 台商促恢復直航

國民黨副主席夏立言（右二）一行，12日前往中山陵謁陵。(圖：國民黨提供)

國民黨副主席夏立言 昨天上午赴南京中山陵，拜謁國父孫中山陵寢後，中午與南京台商協會十名幹部座談餐敘。與會台商轉述，座談聚焦訴求包括盡快恢復南京的兩岸直航航點、便利兩岸民眾往來，以及全面恢復民間交流，減少兩岸誤解等。

據轉述，夏立言向在場台商解說，關於向大陸各界反映台灣農漁產品銷往大陸遇到的問題，包括石斑魚、釋迦 、柑橘類等，獲得大陸方面正面回應。與會台商表示，「這對中小企業台商來說是好事，後續看符合相關規範前提下，有哪些具體解決辦法。」

夏立言昨天下午前往上海，並將於今天上午參加「共享新機遇，共創新未來」兩岸青年企業家交流活動。

由於先前曾有台商因挺韓國瑜餐會涉賄選被判刑等案例，讓這次與會的部分台商相當低調。一位與會台商就說：「我們還是很怕啊，所以你知道大家心理陰影面積有多大，深怕曝光後下一個就是自己。」

針對兩岸航點，與會台商指出，恢復南京直航航點，台商講很久了，現在大陸新冠疫情已趨緩，各國也都恢復往來，連大陸國台辦也都說16個直航航點可復航了，沒有理由再阻擋南京台商回家，「就希望他們（夏立言一行）回台後，想辦法看如何落實」。

在南京和台北都有公司的台商錢振漢舉例，以往每月都要南京、台北往返各兩次，「受到航線 暫停，已經快三年沒回台北了」。他還提到，身邊不少南京朋友曾到過台灣，也對台灣很有感情，不僅關注兩岸直航航線恢復進度，也常常跟他打聽，台灣最近有哪些新景點，以後可以自助旅行。

關於全面恢復民間交流，與會台商提到，不少懷抱創業夢想的台青，往往在沒有搞清楚兩岸法規，以及不瞭解大陸市場下，就跑到大陸創業，在沒有資金、沒有社會人脈下，最後失落地回到台灣，「恢復全面交流後，可以先讓這些想創業的台青，花點時間熟悉環境，也可以跟大陸年輕人多交流，這樣才能少走冤枉路」。