黑白集／和平近在咫尺 人民不想再吃「芒果乾」

國民黨副主席夏立言(後排中)率團訪問大陸，9日在北京和台商、台生座談。 (中通社)

對於兩岸關係，民進黨 似乎只剩下膝蓋反射。夏立言 再訪陸，民進黨沒別招，只剩抹紅。綠營一下憂心他落入「強制性政治框架」，替一國兩制台灣方案背書；一下說他掉入統戰陷阱；綠委陳亭妃乾脆說他是去抱中國大腿，配合共機騷擾台灣。

這副慌不擇言的模樣，反倒讓人看穿：民進黨急了。陳亭妃豈不知，共機就是她的黨招來的嗎？去年裴洛西訪台，解放軍不只出動軍機，軍艦還駛近花蓮港外，連東風飛彈都從台北上空飛過去了。這帳，難道能要夏立言埋單？

民眾不是金魚腦，大家都記得，蔡英文 總統把「抗中保台」嗆得很大聲，共軍演習前四天卻躲好藏滿，只現身一個美食展。戰爭與美食的高反差，讓民眾傻眼。「抗中牌」失靈，就是這時發酵的。

時空已經變了，民進黨還活在過去。人民只想要和平度日，它卻購買布雷車教老百姓準備在家門口打巷戰，誰還理它？現在全黨罵夏立言，他可是唯一一位實現過兩岸峰會的陸委會主委；那時別說共機，連蒼蠅都沒飛來過。想抹紅他，反洩了黔驢技窮的底！

美國打下流浪氣球，都不放棄讓布林肯訪中，而夏立言登陸何罪之有。蔡英文不也才說願和北京對話，難道她也想賣台？民進黨長期販售芒果乾(亡國感)無往不利，這次恐踢到鐵板。人民發現和平近在咫尺，誰還想吃芒果乾？