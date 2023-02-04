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美：勿低估習近平犯台野心 陸學者：今年台海戰爭機率低

編譯茅毅、記者林縉明、廖士鋒╱台北4日電
美國中情局長伯恩斯。(Getty Images)
美國中情局長伯恩斯。(Getty Images)

美國中央情報局長（CIA）伯恩斯2日在華府名校喬治城大學一場活動中指稱，美方根據情報獲悉，中國大陸國家主席習近平已下令軍方在2027年前做好攻台戰備，但不表示習近平已決定於2027年發動侵略，「我們在CIA做的評估，就是我將不會低估習主席有關台灣的野心」。

伯恩斯強調，美中競爭在規模上獨一無二，不只軍事、意識形態與經濟、科技，從網路空間一直到太空的各方面。

台灣國安局長蔡明彥昨在國安局網站上發表對國家安全工作期許及政策方針指出，未來面臨的國家安全威脅與挑戰將有增無減，尤其北京持續升高對台軍事恫嚇，操作「灰色地帶」等複合式威脅，嚴重衝擊區域穩定。

針對伯恩斯發言，中國大陸外交部發言人毛寧3日重申，台灣問題是中國內政，同烏克蘭問題沒有任何可比性。解決台灣問題是中國人自己的事，只能由中國人自己來決定。

另一場在美國華府舉行的「2023年的台海：戰還是和？」研討會中，大陸涉台學者賈慶國預測今年台海戰爭可能性不大，但因為意外事件而升級為軍事衝突的風險是存在的，各方必須防範意外，避免升級為本不願意打的戰爭。

賈慶國指出，台海局勢越來越緊張，「現在已經走在了戰爭的邊緣，台海戰爭有一觸即發的風險，今後幾年這個問題將非常突出」；他認為如果國民黨2024年重返執政，重拾九二共識，兩岸關係有可能重新走向穩定與和平發展。

總的來看，賈慶國認為今年台海爆發戰爭可能性不大，因為若開戰，對任何一方都是災難。

台灣大學政治學系教授石之瑜則提到，如果只是聚焦戰爭聚焦於軍事衝突的話，目前兩岸還沒有到這種地步，中美之間沒有發動和進行戰爭的意願和需要，這來自於各方的理性。

不過石之瑜指出，雖然雙方都沒有戰爭的需要，但雙方都必須要把戰爭準備的姿態做足，這就出現了「戰爭邊緣」，雙方都要把對方逼到一定程度，向全世界證明自己沒有讓步。這使得擦槍走火非常可能，戰爭可以在沒有意願和需求的情況之下爆發。

北京大學國際關係學院教授賈慶國，日前在美國華府的線上研討會指出，今年台海爆發戰爭...
北京大學國際關係學院教授賈慶國，日前在美國華府的線上研討會指出，今年台海爆發戰爭可能性不大，但因意外事件升級為非理性的行為導致戰爭的可能性是存在的。圖為賈慶國早前出席活動畫面。(本報資料照片)

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