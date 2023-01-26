江啟臣：中華民國是民眾最大公約數 也是兩岸對話基礎

兩岸論述是歷來大選的勝負關鍵之一，牽動各陣營候選人選情。曾任國民黨 主席的立委江啟臣 主張，國民黨未來的兩岸論述方向，應回歸中華民國 憲法，他認為「中華民國」不僅是台灣民眾的最大公約數，也可成為美中台、兩岸間對話的基礎。

藍營總統人選未定，黨中央是否應該先論述兩岸政見？江啟臣表示，他支持，因愈早向選民講清楚愈好，不過也應該先充分凝聚黨內共識，有了共識之後，透過總統大選，讓民意「再確認」，國民黨堅持以中華民國為出發的兩岸論述是否有正當性。

江啟臣認為，中華民國憲法中提及，主權包括大陸地區，但治權僅及於台澎金馬，這當然和中共或有些人所想強調的不同，但至少有空間能求同存異，若先擱置爭議，就可能成為對話基礎。

他進一步分析，兩岸關係離不開美中角力，放大到美、中、台三邊關係來看，美、中對台立場也有歧異，美國提一中政策（One China Policy），中國大陸是一中原則（One China Principle），為何不盡相同但可以對話，就也是求同存異。

江啟臣說，檯面上大陸強調九二共識，而對台灣來說，內涵就是一中各表，也就是他當黨主席時提出的「憲法九二」。

但九二共識內涵是否已遭對岸擠壓？或是否擔心被誤解為不堅守主權？江啟臣則回應，回歸中華民國憲法，可對國民清楚解釋主張，名詞使用上他認為可強調「有（一中）各表才有九二共識」、「有中華民國才有九二共識」。