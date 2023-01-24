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蔡英文：台美貿易倡議談判若成 農產品優先輸美

台灣新聞組╱綜合報導
蔡英文總統(中)23日到南投縣名間鄉大賢宮參香及發放福袋，並發放兔年福袋。 (取材自蔡英文總統臉書)
蔡英文總統(中)23日到南投縣名間鄉大賢宮參香及發放福袋，並發放兔年福袋。 (取材自蔡英文總統臉書)

蔡英文總統春節行程滿檔，昨上午在南投名間鄉大賢宮參香、發放兔年福袋，吸引上千人排隊領取。她說，政府正在進行台美廿一世紀貿易倡議談判，如談判成功，農產品將優先進入美國市場。對於行政院長蘇貞昌辭去閣揆，媒體詢問閣揆有人選了嗎？蔡總統笑而不答，轉身離去。

至於農曆春節期間，台灣適逢內閣改組，駐美代表蕭美琴的動向備受關注。蕭美琴22日下午頂著細雨，參加華府的農曆春節遊行活動，她在會後表示，台美合作項目多而且廣泛，近年來在教育倡議、經貿談判、經濟繁榮夥伴對話與台海安全，都有進展，將持續和美方就共同關切及共享價值的方向努力。

對於是否隨內閣改組異動，她表示，「如果有（異動），我是不知道，我是全力以赴，繼續在這邊針對許多台美間的要案，持續推動中」。

前兩年因疫情關係，蔡總統暫停過年參香行程，今年開始恢復春節宮廟參拜及發福袋。昨天不少民眾得知總統要到名間大庄發兔年一元福袋，吸引上千人到場排隊，現場氣氛熱烈。民進黨南投立委補選參選人蔡培慧、名間鄉長陳翰立等人也陪同。

蔡總統說，面對今年度的經濟挑戰，政府已經在去年底召開國安會議，提出多項方案要與全民共度挑戰。其中一項就是要全面、有系統地改善農村的基礎建設，尤其是灌溉系統，要有系統全面改進，帶動農業的發展。

蔡總統昨也到台灣電力公司台中區營業處、陸軍裝甲五八六旅聯兵三營，慰勉值班人員並肯定國軍。蔡總統說，唯有國軍訓練愈精實、愈貼近實戰，才能夠提升自我防衛能力，確保國家的安全。

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