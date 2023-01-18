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藍委：解放軍攻台首波必空襲 能否即時布雷疑慮多

記者洪哲政／台北18日電
陸軍對美採購「M136火山車載布雷系統」與大批反戰車的戰防雷，引發在野黨反對。圖為漢光36號演習，三軍聯合反登陸作戰在台中甲南海灘實彈操演。（本報資料照片）
陸軍對美採購「M136火山車載布雷系統」與大批反戰車的戰防雷，引發在野黨反對。圖為漢光36號演習，三軍聯合反登陸作戰在台中甲南海灘實彈操演。（本報資料照片）

陸軍將領宣稱能精準在解放軍攻台船團出航後，再行針對台灣可能被登陸的灘岸實施布雷。前三軍大學榮譽講座林郁方昨天表示，善戰者動於九天之上，按美國發動波灣戰爭或阿富汗戰爭旳經驗來看，台灣面臨解放軍攻擊，首波一定從空中過來；解放軍有非常多短程彈道飛彈與多管火箭，登陸台灣前，定會將登陸所望地點周遭軍事設施、兵力布建處實施強力轟炸，他質疑陸軍要「即時」在灘岸布雷的可能性。

林郁方說，依他過去親身從事戰地賠償相關條款立法經驗，台灣人對地雷非常反感，原因來自外島雷區曾對人民造成的嚴重傷害；陸軍聲稱採購的戰防雷是部署在地面，易辨識回收，不會造成傷害，但人的體重不一定不觸發地雷，若攜帶重物者呢？

另外，地雷位置在海際容易被強力海潮移動，呼籲軍方不要這麼「有把握」。

林郁方表示，他不反對國軍採購防禦性裝備，但面對布雷系統此類敏感裝備，必須非常小心，國防部應說明各國使用這項系統實際應用在戰場上的數據供外界檢驗，確認其是否存在誤傷人民或非戰鬥人員的紀錄。

他認為，台方一次購足14套，明顯是美方營造戰爭即將爆發的急迫性，逼使台方建構火藥庫，將台灣本土推向戰爭，可能搞到戰爭非爆發不可？俄烏戰爭就是美國營造類似氛圍下的結果。

至於陸軍宣稱會在看準解放軍船團於何處沙灘登再行布雷，林郁方質疑，解放軍在攻台登陸船團出航前一、二天，就會使用三分之一的攻擊能量，摧毀台方戰機、船團，對所有可能會奔襲、馳援的陸軍、陸戰隊部隊、偵知敵情的雷達站、防空、反艦飛彈基地實施攻擊。

此外，在戰爭非常混亂下，他無法確知陸軍能否從容實施布雷，甚至是布雷車系統本身的存活率，因為這些系統必然會部署在台方研判解放軍登陸地附近，也是解放軍火力掃蕩的目標之一。

他表示，飛彈密集攻擊已在俄烏戰爭中驗證，兩岸一旦開打，台灣遭受飛彈攻擊的密集程度，勢必高於面積大於16倍的烏克蘭。

解放軍 阿富汗 國防部

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