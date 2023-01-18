藍委：解放軍攻台首波必空襲 能否即時布雷疑慮多

陸軍對美採購「M136火山車載布雷系統」與大批反戰車的戰防雷，引發在野黨反對。圖為漢光36號演習，三軍聯合反登陸作戰在台中甲南海灘實彈操演。（本報資料照片）

陸軍將領宣稱能精準在解放軍 攻台船團出航後，再行針對台灣可能被登陸的灘岸實施布雷。前三軍大學榮譽講座林郁方昨天表示，善戰者動於九天之上，按美國發動波灣戰爭或阿富汗 戰爭旳經驗來看，台灣面臨解放軍攻擊，首波一定從空中過來；解放軍有非常多短程彈道飛彈與多管火箭，登陸台灣前，定會將登陸所望地點周遭軍事設施、兵力布建處實施強力轟炸，他質疑陸軍要「即時」在灘岸布雷的可能性。

林郁方說，依他過去親身從事戰地賠償相關條款立法經驗，台灣人對地雷非常反感，原因來自外島雷區曾對人民造成的嚴重傷害；陸軍聲稱採購的戰防雷是部署在地面，易辨識回收，不會造成傷害，但人的體重不一定不觸發地雷，若攜帶重物者呢？

另外，地雷位置在海際容易被強力海潮移動，呼籲軍方不要這麼「有把握」。

林郁方表示，他不反對國軍採購防禦性裝備，但面對布雷系統此類敏感裝備，必須非常小心，國防部 應說明各國使用這項系統實際應用在戰場上的數據供外界檢驗，確認其是否存在誤傷人民或非戰鬥人員的紀錄。

他認為，台方一次購足14套，明顯是美方營造戰爭即將爆發的急迫性，逼使台方建構火藥庫，將台灣本土推向戰爭，可能搞到戰爭非爆發不可？俄烏戰爭就是美國營造類似氛圍下的結果。

至於陸軍宣稱會在看準解放軍船團於何處沙灘登再行布雷，林郁方質疑，解放軍在攻台登陸船團出航前一、二天，就會使用三分之一的攻擊能量，摧毀台方戰機、船團，對所有可能會奔襲、馳援的陸軍、陸戰隊部隊、偵知敵情的雷達站、防空、反艦飛彈基地實施攻擊。

此外，在戰爭非常混亂下，他無法確知陸軍能否從容實施布雷，甚至是布雷車系統本身的存活率，因為這些系統必然會部署在台方研判解放軍登陸地附近，也是解放軍火力掃蕩的目標之一。

他表示，飛彈密集攻擊已在俄烏戰爭中驗證，兩岸一旦開打，台灣遭受飛彈攻擊的密集程度，勢必高於面積大於16倍的烏克蘭。