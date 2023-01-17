陸文化和旅遊部2月16日起鬆綁 台港歌手可在陸開唱

陸委會官網設台人赴陸動態登錄系統網頁。（取材自陸委會官網）

中國大陸文化和旅遊部昨天發布，為促進演出市場恢復發展，自2月16日起，各地文化和旅遊行 政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。這代表大陸歌迷可以聽到台港歌手的演唱會。

大陸新京報昨引述文旅部消息，大陸為高效統籌疫情 防控和經濟社會發展，促進演出市場恢復發展，根據「關於對新型冠狀病毒感染實施『乙類乙管』的總體方案」和「關於優化內地與港澳人員往來措施的通知」要求，決定自今年2月16日起，各地文化和旅遊行政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。

不過，大陸文旅部仍然暫緩新審批涉外營業性演出活動（演職人員已在大陸境內的除外）。

此外，隨兩岸相繼放寬邊境 管制，台人往返兩岸將更頻繁，陸委會昨宣布，為加強對赴陸台人的急難救助服務，即日起於官網開設「國人赴陸動態登錄系統」網頁，民眾因各種事由赴陸時，均可先登錄個人資料及聯繫方式，以利在陸期間如遇有突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。

陸委會表示，為強化台人赴陸安全，過去已委請海基會設置24小時緊急服務專線。陸委會亦自2014年12月起於國人抵陸、港、澳時發送緊急服務關懷簡訊；2019年10月起開設「國人赴港澳動態登錄網頁」，請國人赴港澳前先行登錄，以利駐港澳辦事處及時聯繫提供協助。現再開設「國人赴陸動態登錄系統」網頁，透由三大措施以提升對國人之保障。