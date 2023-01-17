外媒：賴清德主張務實台獨 已對2024競逐大位造成傷害

英國金融時報報導，對很可能成為民進黨總統候選人的副總統賴清德（前左）而言，現在就要開始讓美國相信他是可信任的人。圖為美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（前右）與賴清德合照。（取材自AIT臉書）

副總統賴清德 當選民進黨 主席，英國金融時報16日報導，距台灣總統大選還有一年，但對很可能成為民進黨總統候選人的副總統賴清德而言，他現在就要開始讓美國相信他是個可以信任的人。國民黨立委認為，賴清德的台獨主張鮮明，有必要在選舉時向國人交代清楚。民進黨立委表示，賴清德擔任民進黨主席後，民進黨的原則及立場，也代表總統候選人的基本立場。

報導說，鑑於當前北京對台灣空前的軍事威脅，由實際上在台灣以外沒沒無聞且被認為「深綠」、傾獨立場更為激進的賴清德來角逐總統大位，預示兩岸關係未來一年將更加動盪。華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀說，由於賴清德在當副總統前，未曾出任引人注目的全國性職位，因此美方對他不像對蔡英文 當年競選總統時那麼了解。

報導說，外國至今對賴的印象，是他曾形容自己為「台獨工作者」。他隨後雖加了兩字，改稱「務實的台獨工作者」，惟「傷害已經造成」。

曾在川普政府任職白宮國安會「中國、台灣與蒙古事務主任」、現任華府智庫「戰略與國際研究中心」高級研究員的簡以榮表示，華府擔憂賴清德及其顧問對國際或兩岸事務的經驗。一美國政府官員說，「當你聽到他宣稱台灣是獨立國家時，難以讓人放心」。

美台商會會長韓儒伯說，各界對賴清德傾獨的不安，「部分肇因於不了解台灣國內政治論述」。韓儒伯認為，許多人對賴清德不安，反映出台灣每次選舉時對深綠的擔憂，「持平而論，賴清德並未出格，而他現在正變得更謹慎」。

賴清德正企圖建立其國際形象，並消除美方擔憂。近幾月來，蔡英文派賴清德幾次出訪，他也已與美國在台協會台北辦事處長孫曉雅建立關係。一名賴清德的外交顧問說，他了解當市長時可以表達自己的觀點，但當總統將被不同的界線所侷限。他知道必須要更務實，「所以我們現在正看到一個進化的賴清德」。

不過，賴清德雖謹遵蔡英文在大陸事務路線，蔡賴兩人卻仍不同調。例如美國總統拜登去年3月派一支由前官員組成的代表團訪台時，賴清德呼籲美方放棄對台戰略模糊立場，而許多蔡政府官員雖然有此期望，卻多半避免如此直白表達。

大陸全國台灣研究會理事鄭劍表示，未來民進黨兩岸政策在賴清德主控期間很難發生結構性變化，賴清德自稱務實的台獨工作者，「根深柢固的台獨分裂立場恐怕很難發生180度大轉彎」。

參與賴清德涉外相關論述的民進黨副秘書長林飛帆昨表示，賴對於台美或兩岸關係的立場，其實都和蔡英文總統一致，未來賴將繼續以維持印太區域的和平穩定及「四個堅持」作為最重要的方針，也會在國內外場合不斷重複。

林飛帆說，這段時間來，有很多美方人士與賴有接觸，也意識到賴的兩岸及外交路線延續蔡總統的做法，因此他認為，沒有「引起美方疑慮」這件事情。