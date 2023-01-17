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軍方：火山陸上機動布雷異於傳統地雷 可定時自毀

記者洪哲政、林銘翰／台北17日電
民進黨立委趙天麟表示，美國要售給台灣的是進步的地雷系統，不會像早期的地雷系統造成不必要的傷亡。（本報資料照片）
民進黨立委趙天麟表示，美國要售給台灣的是進步的地雷系統，不會像早期的地雷系統造成不必要的傷亡。（本報資料照片）

美國日前宣布售我「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在我灘岸執行區域阻絕，但近日從立委到學界都疾呼應對此軍售案踩煞車，避免讓台灣成為地雷島。陸軍司令部昨天指出，戰時運用「火山布雷系統」，為因應嚴峻敵情威脅、保障家園財產安全的必要手段，籲請國人同仇敵愾，支持國軍建軍備戰。

陸軍司令部表示，「火山布雷系統」可有效反制解放軍兩棲快速登陸，並結合縝密之兵、火力，於敵登陸突破口及預想機動路線等，迅速實施「有限、機動及精準」布雷，且可有效防敵武力進犯，為因應嚴峻敵情威脅，保障家園財產安全的必要手段。

陸軍司令部表示，中方近年常態化運用軍機、軍艦，襲擾台灣周邊海、空域，並多次飛越海峽中線，執行針對性的三棲登陸演訓，武力犯台的能力及意圖均明顯增加；陸軍因應「敵情威脅」及「防衛作戰需求」，配合戰術、戰法研發，採購新式智能戰防雷，可大幅提升地面防衛作戰能力；且因系統具備「定時自毀」、「磁感應引爆」、「雷區標示」及「便於辨識與清除」等特性，與埋設地面下之傳統地雷不同，可避免民眾誤觸。

陸軍說，面對敵人武力威脅，官兵戮力建軍備戰，責無旁貸，部分人士錯誤解讀、扭曲採購「布雷系統」原意，傳散「美國強迫採購」、「違反渥太華公約」、「全台將布滿地雷」等謠言，徒令敵人竊喜而傷我民心士氣，陸軍深表遺憾。

民進黨立委表示，不是所有地雷都屬於「不道德的項目」，這個系統是針對敵軍快速攻灘頭、反登陸的反裝甲雷，「它是灑在地面上、看得見的，不是埋在地底下」，縱使沒有自毀，移除也非常方便。

立委趙天麟表示，唯一不道德的人是發動侵略的人，美國要售給台灣的是進步的地雷系統，不會像早期的地雷系統造成不必要的傷亡；這樣的武器裝備是要防止中共入侵，「如果中共放棄對台灣的武統企圖，我相信很多軍事武力的設備，都會有重新的思考」。

立委王定宇指出，這個地雷系統有幾個特色，包括可以快速反應、機動部署，能在十分鐘內布署960枚反裝甲地雷；且這次採購專案是針對反坦克雷，沒有人員殺傷雷，「過去擔心埋在地底下、腳踩到後一鬆開就會爆炸的地雷，不是那個東西」。

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