觀察站／兩岸難題：你的和平不是我的和平

兩岸看似春風將拂面，卻又各說各話，暗中較勁。圖為國台辦發言人馬曉光。（中央社）

新年伊始，台北陸委會、北京 國台辦的發言人各自表達了新年祝福，兩岸關係看似和緩，但解放軍新一輪大範圍軍演與戰機全線跨中線的挑釁，以及美國持續對台軍售、台灣延長兵役等，兩岸有如各自備戰，兩岸關係想改善難度不小。

國台辦發言人馬曉光本月11日說，期盼新的一年兩岸關係能夠改善發展，台海局勢能夠和平穩定，兩岸正常交流合作能夠盡快恢復。

隔天陸委會發言人邱垂正表示，兩岸和平穩定是兩岸人民共同的期望，盼大陸疫情 早日趨緩，並祝福兩岸民眾在新的一年能夠揮別疫情、平安如意。

兩岸看似春風將拂面，卻又暗中較勁。台灣疫情指揮中心指揮官王必勝日前說，台方已經兩度向對岸表達，互助合作防疫。未料伸出的橄欖枝碰了一個釘子；馬曉光稱，沒有收到台方的任何合作相關訊息，還反批台灣政客利用疫情政治操弄、以疫謀獨、反中抗中。

隔了一天，換到陸委會的場子，邱垂正在回覆大陸向台灣提出兩岸增開航點一事表示，「我方並未收到相關訊息，也希望陸方相關機關可以強化內部橫向聯繫，以避免不必要誤會」。邱還說，「我們願意提供疫情的必要協助，也歡迎陸方把需求告訴我們，這就是台灣的善意」，意在澄清「政治操弄、以疫謀獨」說。

兩岸各自「沒有收到」對岸的訊息，並非奇怪的事。自從蔡政府上台以來，大陸開始「已讀不回」，兩岸交流形同中斷。陸方稱，沒有共同的政治基礎（承認九二共識）就難有對話的可能，陸方不願與台灣官方接觸，不想造成官方恢復交流的印象。

數年來，兩岸有太多事件各說各話，今年初始雙方又都「沒有收到」對方的訊息，這是當前兩岸關係的寫照，雙方各自的新年祝願，只怕是「鏡中花、水中月」的應景假象。

兩岸的雞同鴨講或概念置換三不五時上演，台灣近來對陸政策轉變，「和平保台」取代「抗中保台」，保台一直是台方最高目標，策略從抗中轉為和平，台灣現在想以善意與大陸交好來換取台灣的安全和平。

但台灣要怎麼讓大陸感受到善意，化解過去幾年鋪天蓋地的「抗中仇中」言行，是個知易行難的課題。什麼樣的作為才是善意，北京領不領情，多數台灣民眾是否支持、美日是否認同等，都是關鍵，台灣會不會走到一半前功盡棄，又回到「抗中仇中」老路，充滿了變數也複雜難測。

在兩岸並無互信下，北京持續對台軍演，航母艦隊並遠赴西太平洋水域演練攻打美國航母，以及最近共機全方位、全線的跨越海峽中線，種種對台不友善的舉動，是以大軍壓境之姿威迫台方退讓之舉，加上美國智庫的兵推湊上一腳，儼然兩岸開戰已倒數計時。

和平就要避戰、避戰才能保台，開戰絕對是毀台。兩岸都想要和平，但兩岸所稱的和平又是另一種無交集的各說各話，大陸要的和平是在「一中原則 、九二共識」下，避免與美台開戰的和平。台灣要的卻是「互不侵犯、各自安好」的兩國論式的和平，兩岸對達成和平的路徑與對和平的論述都不相同，「你的和平不是我的和平」。在相互對撞下，新的一年，兩岸想要和平穩定、平安如意，只怕會是個奢望。