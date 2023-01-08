我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

南加聖蓋博入室搶劫案 居民數人受傷 一嫌被逮

復航首日陽性率18.9% 小三通是否擴大？取決疫情

記者許政榆／台北8日電
小三通7日復航，民眾入境都要填資料申報並進行唾液檢驗。（記者蔡家蓁／攝影）
小三通7日復航，民眾入境都要填資料申報並進行唾液檢驗。（記者蔡家蓁／攝影）

小三通7日復航首日，陽性率為18.9%，指揮中心也公布1月5日國內機場首日接待自中國大陸入境旅客航班，採檢陽性率為22.3%。邊境雖受陸疫情威脅，但本土疫情相隔二周昨天首次降溫，指揮中心分析，疫情未來恐朝「急升急降」模式，此波疫情高峰則預估落在月底到2月初。

小三通昨天上午10時從台灣啟動首航航班，載著金門縣長陳福海、金門民意代表及記者等25人赴廈門，並搭中午12時船班返航，迎回37名金馬鄉親及陸配，抵台時採檢，其中七人陽性，陽性率為18.9％。

指揮中心發言人莊人祥表示，自陸入境旅客採檢陽性率，從元旦到1月5日平均陽性率為21%，顯示大陸先前已有一波感染，現在許多民眾正處於時陰時陽，或是正在感染階段。

陽明交通大學醫務管理所兼任副教授洪子仁表示，大陸疫情約從11月初起「全境擴散」，目前大陸北方流行的病毒株BF.7、南方為BA.5.2，與國內檢測結果相近，但對於境外移入的BQ.1、XBB等變異株，仍不可掉以輕心。

洪子仁表示，小三通開放初期對本島疫情的影響有限，這段期間應觀察金馬離島的醫療量能，是否能承受開放後的衝擊，或是有引起離島的社區疫情，這二項觀察指標可作為小三通下階段是否再擴大開放或調整的依據。

北市聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰昨於臉書貼出一張「大白肺」胸部Ｘ光片，是一名60歲台商返台後三天確診，未在第一時間就醫，後續即使給抗病毒藥物，也擋不住病程，插管治療中。

台北醫學大學附設醫院胸期內科主治醫師周百謙說，肺部遭細菌或病毒嚴重感染都會造成損傷，X光都會呈現「大白肺」，不僅限於新冠病毒。提醒返台台商即使機場採檢陰性，返家三天內仍要快篩檢驗，並隨時監測血氧濃度不低於90%，避免「快樂缺氧」發生。

疫情 機場 邊境

上一則

現場側記／小三通「驚嚇」之旅？ 官員無罩交流 氣氛和諧又詭異

下一則

新聞評論／距離主席僅一步 賴清德對綠色黑金可有答案？

延伸閱讀

金廈小三通重啟 首航37名鄉親入境7人唾液篩檢陽性

金廈小三通重啟 首航37名鄉親入境7人唾液篩檢陽性
紐約市5大區 新冠確診至30% 法拉盛、華埠逼近20%

紐約市5大區 新冠確診至30% 法拉盛、華埠逼近20%
大陸旅客入境台灣PCR定序 驗出3種變異株

大陸旅客入境台灣PCR定序 驗出3種變異株
大陸入境台灣航班檢疫 首日陽性率近3成

大陸入境台灣航班檢疫 首日陽性率近3成

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
台前駐美代表沈呂巡6日病逝。（本報資料照片）

台前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

2023-01-05 22:26
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36
羅志明（中）、夏復翔（右）疑涉入共諜案，獲得交保後分別步出拘留室大門。記者劉學聖／攝影

前立委羅志明疑涉共諜 退役海軍少將交保爆哭

2023-01-05 10:58
宋逸民夫妻出面說明。(取材自臉書)

宋逸民鞠躬道歉駁「家暴當情趣」 陳維齡憔悴痛哭

2023-01-03 22:34

超人氣

更多 >
哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特
蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋
麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？
「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾
逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多