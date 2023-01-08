復航首日陽性率18.9% 小三通是否擴大？取決疫情

小三通7日復航，民眾入境都要填資料申報並進行唾液檢驗。（記者蔡家蓁／攝影）

小三通7日復航首日，陽性率為18.9%，指揮中心也公布1月5日國內機場 首日接待自中國大陸入境旅客航班，採檢陽性率為22.3%。邊境 雖受陸疫情 威脅，但本土疫情相隔二周昨天首次降溫，指揮中心分析，疫情未來恐朝「急升急降」模式，此波疫情高峰則預估落在月底到2月初。

小三通昨天上午10時從台灣啟動首航航班，載著金門縣長陳福海、金門民意代表及記者等25人赴廈門，並搭中午12時船班返航，迎回37名金馬鄉親及陸配，抵台時採檢，其中七人陽性，陽性率為18.9％。

指揮中心發言人莊人祥表示，自陸入境旅客採檢陽性率，從元旦到1月5日平均陽性率為21%，顯示大陸先前已有一波感染，現在許多民眾正處於時陰時陽，或是正在感染階段。

陽明交通大學醫務管理所兼任副教授洪子仁表示，大陸疫情約從11月初起「全境擴散」，目前大陸北方流行的病毒株BF.7、南方為BA.5.2，與國內檢測結果相近，但對於境外移入的BQ.1、XBB等變異株，仍不可掉以輕心。

洪子仁表示，小三通開放初期對本島疫情的影響有限，這段期間應觀察金馬離島的醫療量能，是否能承受開放後的衝擊，或是有引起離島的社區疫情，這二項觀察指標可作為小三通下階段是否再擴大開放或調整的依據。

北市聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰昨於臉書貼出一張「大白肺」胸部Ｘ光片，是一名60歲台商返台後三天確診，未在第一時間就醫，後續即使給抗病毒藥物，也擋不住病程，插管治療中。

台北醫學大學附設醫院胸期內科主治醫師周百謙說，肺部遭細菌或病毒嚴重感染都會造成損傷，X光都會呈現「大白肺」，不僅限於新冠病毒。提醒返台台商即使機場採檢陰性，返家三天內仍要快篩檢驗，並隨時監測血氧濃度不低於90%，避免「快樂缺氧」發生。