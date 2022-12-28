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新聞評論／台兵役延長劍指北京 蔡不當「弱雞總統」？

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配合役期延長，國防部27日提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，未來一年期義務役男將學習操作如刺針、標槍飛彈及無人機等先進裝備。圖為雙聯裝刺針飛彈（ＤＭＳ）發射。（圖：陸軍提供）
配合役期延長，國防部27日提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，未來一年期義務役男將學習操作如刺針、標槍飛彈及無人機等先進裝備。圖為雙聯裝刺針飛彈（ＤＭＳ）發射。（圖：陸軍提供）

相隔745天，蔡英文總統27日終於站上前線，一早先召開國安會議、中午召集執政黨立委餐敘、下午召開宣布延長兵役記者會，在國內外壓力下，一切已箭在弦上，今天所有會議都只是過場，一如開放美豬的翻版，不論有多少不同意見，蔡英文總統才是最終決策者。

九合一敗選後，蔡英文第一時間請辭黨主席，副總統賴清德立馬表態爭取黨魁補選，黨內「兩個太陽」之說甚囂塵上，各界質疑蔡英文已是「跛腳總統」。27日是九合一敗選滿月，民進黨還在敗選檢討中，蔡總統就端出延長兵役大菜，即使黨內擔心年輕人大反彈，影響2024選情，蔡總統仍用強勢行動證明她不是太上皇，而是當今聖上；賴清德在27日整場記者會言必「尊蔡」，一切以蔡總統意志為意志，蔡也藉此提醒黨內各山頭不要逾矩，就算「賴主席」是2024儲君，蔡總統也不可能坐視「以黨領政」。

儘管蔡總統否認美國施壓，但各界都嗅出，延長兵役政策背後有濃厚的美國色彩。台美關係「堅若磐石」無疑是最高指導原則，不僅台積電赴美國亞利桑那州投資設立晶圓廠，美國更公開力促台灣轉往「豪豬戰略」，展現全力防衛中國大陸的軍事能力和意志；蔡政府順應「美意」宣布延長兵役一年是顯而易見的事實，從戰略科技到國防政策，台灣都走向「美規」路線，卻牽動美中台競合。

台灣展現軍事防衛的對抗能力，攸關蔡總統最後任期在兩岸關係的歷史定位。農曆春節將至，台灣有條件開放小三通，只是開了一個兩岸交流小孔，延長兵役卻像換上一身軍戎，提高兩岸備戰狀態；即使蔡總統在記者會避談中國大陸的軍事壓力，而是導向因應區域情勢，試圖降低兩岸對峙情勢，但台灣的安全威脅主要來是對岸，蔡政府延長兵役劍指北京，是迴避不了的事實。

北京和台北恐陷入博奕理論的「弱雞效應」，若雙方都退讓將成為「認輸的弱雞」，但當台灣提高武力，解放軍豈能示弱？現實中較常出現雙方雖各退一步，但仍堅持底線，衝突在所難免，烏克蘭戰爭正是最好的寫照，雙方都在找下台階，依然烽火連天。

蔡總統27日記者會一開場就引烏克蘭經驗為例，強調延長兵役是「無比困難的決定」，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任；她還引邱吉爾談話表示，和平不會從天而降，「在戰爭與屈辱之間選擇屈辱，屈辱過後還是要戰爭」。

事實上，希特勒也曾說過，「我們只能用武器來保衛和平」。戰爭與和平常是一線之間，台灣不是烏克蘭，台灣人更不想變成烏克蘭人，蔡總統展現高度個人意志，卻不能保證台灣的未來，當兵戎相見，沒有人是贏家。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

烏克蘭 蔡英文 北京

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