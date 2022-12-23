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美預算沒無償軍援有軍事融資 台外交部：感謝

記者程遠述／台北即時報導
美國總統拜登。（美聯社）
美國總統拜登。（美聯社）

美國總統拜登23日簽署2023財年「國防授權法」，同日美國國會通過「綜合撥款法案」，法案授權美國國務院提供台灣需償還的軍事融資貸款，但未來五年內提供總額100億美元無償軍援項目雖有「授權法」開支法源，在第一年度的「撥款法案」中未列入，顯示尚無資金到位。

外交部今發新聞稿表示，「國防授權法」與「綜合撥款法案」兩項立法的通過，高度展現美國會支持強化台美全方位合作的堅定立場。除「外國軍事融資」(FMF)、「台灣學人計畫」等項目外，兩項立法均要求美行政部門在「國際軍事暨訓練」(IMET)計畫下協助台灣強化防衛能力，及增進台美防務的互通性。

同時，也呼應台美於11月簽署的「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」，要求國務院及美國國際開發總署(USAID)與包括台灣在內的區域盟友及夥伴，加強在太平洋島國的合作；並將挹注「全球合作暨訓練架構」(GCTF)的經費由300萬美元提高至400萬美元等，為雙方在這些領域的合作增加更多資源。

外交部指出，針對美國國會不斷以創意性方式，為台美在各項領域的夥伴關係提供法源依據及多元的政策工具，並展現對台美關係及強化台灣安全的高度重視，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，我國政府未來將依據國家整體政策，持續與美國國會及行政部門溝通討論，以穩健步伐逐步推動各項友台條文的落實，並將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，以深化雙邊夥伴關係；並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。

國務院 融資 拜登

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