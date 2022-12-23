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中轉不通 台商罵翻：想回家過年，為何刁難

台灣新聞組／台北23日電
行政院拍板循序恢復「小三通」，但首波開放僅限金馬民眾未包含台商中轉，圖為停泊在廈門五通碼頭的小三通客輪。（記者陳政錄／攝影）
行政院拍板循序恢復「小三通」，但首波開放僅限金馬民眾未包含台商中轉，圖為停泊在廈門五通碼頭的小三通客輪。（記者陳政錄／攝影）

行政院會昨拍板循序恢復「小三通」，但首波開放僅限金馬民眾未包含台商中轉，不少台商表示，微信群組裡「罵聲一片」；而有台商呼籲，希望政府能恢復兩岸直航的客輪載客，至少可以紓解上萬人回台。

曾姓台商說，春節回台機票又貴又難買，若政府有防疫疑慮，台商們都可檢附PCR證明，希望可給大家一條快又便捷的返鄉路。

已三年沒回台灣的王姓台幹也說，台灣國門已打開，搞不懂台商大三通回台跟小三通回去有何區別，中央為何要刁難台商，大家為混一碗飯吃才離鄉背井，中央的理由及邏輯都不通，無法說服台商。

廈門台協前會長、大陸全國台企聯副會長吳家瑩表示，年關將近，有許多的台商要攜家帶眷返台，對先前受疫情與隔離政策影響已中斷的「小三通」寄予厚望，沒想到換來卻是失望，「微信群組裡罵聲一片」。

吳家瑩表示，疫情防控有很多種方式，現在並沒有開放大陸民眾到台灣，要回台灣過年的是台灣民眾，不是大陸民眾，許多台商、台幹很久沒回家了，政府應要克服萬難讓想回家的台灣民眾過好年。

上海台協副會長蔡世明表示，現在兩岸航班單程票價動輒人民幣7000元（約1002美元），一般的台商、台幹根本付不起，而小三通是收入比較少的台商台幹另一個選項，雖然會花多一點時間累一點，但至少是多了一條可以回家的路。

微信 疫情 防疫

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