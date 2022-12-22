30解放軍機21日闖台防空識別區 大批機隊穿越巴士海峽

國防部22日上午發布解放軍台海周邊海、空域動態。(圖：國防部提供)

國防部 今日上午發布解放軍 台海周邊海、空域動態，昨有高達30架次解放軍機逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域，大批快慢速機隊由西向東穿越巴士海峽，顯然在從事突破島鏈的操演。

國防部表示，12月21日6時至今日6時止，國軍偵獲解放軍機39架次、解放軍艦3艘次，持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域的共機達30架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，包括2架次空警-500機、4架次轟6機、1架次運油-20，伴隨不明架次的殲16戰機，昨由西向東密集穿越巴士海峽，抵達台灣東南外海；巴士海峽上也有艦載型的1架直9反潛機升空為台偵獲，顯有解放軍艦部署海上。另有一架空警500在台灣防空識別區南側邊緣出沒，顯然在側應穿出巴士海峽的機隊。

此外，國軍也偵獲1架彩虹4無人機穿越海峽中線北部襲擾，若干殲-16機則穿越海峽中線南部延伸空域。總計軍方昨偵獲進入台灣防空識別區的殲-16機高達21架。