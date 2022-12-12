新聞評論／台官員嗆陸 嗆翻農漁飯碗找誰討公道？

針對水產品遭陸禁，衛福部次長王必勝（右）、食藥署長吳秀梅（左）等與相關單位舉行跨部會記者會，王必勝表示， 希望諮詢管道更通暢，想要協商是努力的目標。（記者陳正興／攝影）

中國大陸海關總署近日以「註冊訊息不完整」為由，暫停多項台灣食品進口，比率高達七成五。食藥署等單位11日緊急舉行記者會說明，衛福部次長王必勝和食藥署長署長吳秀梅大唱雙簧，兩人說了一大堆，根本無助事實釐清，吳秀梅既要中方延長註冊期限，又要嗆陸「台灣就是台灣」，真不知靠這般公務員來交涉，能有什麼好結果。

台灣多項產品遭中國大陸突襲式暫停進口，包括水產品、台灣啤酒、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等產品。食藥署去年10月起協助台灣業者提交3232件產品資料，僅792件完成註冊，31件自行註銷，2409件不合格，其中被禁止輸銷最大宗為887件水產品。食藥署等單位今早緊急舉行記者會說明，衛福部次長王必勝也出面說明，只是兩人說了半天，根本不知所云。

王必勝在記者會中自我推演了半天，指食品進口中國大陸的註冊方式並非台灣能夠決定，包括哪些品項自行註冊？哪些需推薦註冊？中國食品暫停台灣食品進口，雖有提供審查不符的原因，但確切詢問哪些文字不符合要求，都未獲得回應；至於產地的問題，王必勝說未通過註冊的業者中也有產地填寫「中國台灣」，因此這都只是推測而已。

王必勝說了半天，有如自問自答，沒有提供進一步有用的資訊，註冊的規則由中方來決定，產地填寫「中國台灣」、「台灣」好像也不是關鍵因素，這些說詞模稜兩可，看來事情發多日，食藥署等相關單位根本沒有更多的掌握，沒有訊息可以提供給農漁民及業者參考，這場緊急的記者會，一點也不緊急，聽完之後，國人心中的謎團反而更多。唯一可以確定的是，食藥署等相關單位確實被陸方「 突襲」，以至於到今天仍是狀況外。

最離譜的還是食藥署長吳秀梅，事發好幾天，搞不清楚中國大陸的註冊程序也就算了，卻只會抱怨為何台灣的期限比其他國家提早了一年，有業者表示部分未通過中國註冊登錄的文件中，是因為產地標示不清因素，業者推測是因為產地標示「台灣」而非「中國台灣」所致，吳秀梅膝蓋式反應，直說台灣就是台灣，不是中國台灣，嗆陸意味十足。

只是，吳秀梅在這種場合嗆陸，恐怕是找錯了舞台，正如同黑心快篩事件爆發時，吳秀梅一口撇清食藥署的責任，口快直說「廠商送來的資料不正確，給錯誤的東西，不是應該要譴責違法廠商嗎？」一樣，吳秀梅演錯了角色，還講錯了的台詞，嗆陸或許爽快一時，但農漁民及產業的飯碗若被吳大署長嗆翻了，又能找誰討公道？