新聞評論／輸陸產品接連被禁 蔡政府台詞懶得換

財政部國庫署表示，目前酒品輸陸業者共34家，已完成註冊取得編號業者22家，這其中有15家已補件，另外有是12家新申請註冊業者，均待中方審查中。（本報資料照片）

台灣輸陸產品因未完成重新註冊要求而接連遭禁，不但水產品幾乎全軍覆沒，台灣啤酒、金門高粱、黑松沙士等指標飲品也相繼被禁，範圍可能繼續擴大，影響層面之廣，超過過去數波農漁產品遭禁事件。不過，蔡政府一如以往，僅有「膝反射式」回應，凸顯蔡政府無計可施，以及把農漁民及業者權益當成兩岸對抗工具的心態。

事件發生後，蔡英文 總統指責陸方，「以突襲方式，讓台灣出口到中國的水產品受到阻礙」；行政院長蘇貞昌則說「又來了」，怒指對岸違反世界貿易組織（WTO ）規範。至於農委會主委陳吉仲，則是宣稱陸方「自創註冊程序影響漁民權益，不排除向WTO申訴」；陸委會最凶，要對岸「懸崖勒馬」，恢復兩岸正常經貿交易秩序。

這些話說得義正辭嚴，卻是色厲內荏，而且了無新意，完全照抄過去說法。在陸禁台鳳梨、釋迦、石斑魚等農漁產品進口事件時，陳吉仲每次都必稱「向WTO申訴」；而蔡英文的「突襲說」、蘇貞昌怒斥「違背國際貿易慣例」，也與石斑魚遭禁時的台詞一模一樣，連台詞都懶得多想。農漁民和業者的生計損失，已成為官僚的冷漠日常。

尤其此次水產被禁，要怪罪對岸「突襲」，實屬荒謬。陸方要求所有輸入食品必須重新註冊的規定，去年4月就已公布。新規定今年1月1日起生效，補件期限是今年8月底。公布新規至今已20個月，從生效迄今也有11個月，補件期限也已超過三個月，這算是什麼樣的「突襲」？而且陸方新規就是經由WTO通報會員國，陳吉仲要憑什麼向WTO申訴？

何況大陸此項規定，對象是所有國家，並非只針對台灣。日本收到通知後，即於去年8月公開協助業者的註冊輔助辦法，因此日本業者並未受到衝擊。反觀台灣，雖然也在去年10月啟動協助業者重新註冊的機制，最後卻只有一家業者註冊成功，難怪有學者要問「一年多來政府究竟做了什麼？」，痛批政府「對業者放牛吃草」。

從各相關部會的第一時間反應，便知蔡政府尸位素餐到何程度。當漁民得知大陸將禁我水產品消息時，負責協助業者重新註冊的食藥署，竟表示「並未收到通知，詳細情況要問農委會」；農委會則說沒有收到任何通知，是「直接在中國大陸網站上調閱到的資料」，要洽詢食藥署相關管道查證補件問題。食藥署、農委會都已經超越「互踢皮球」境界，而是完全的「狀況外」。

而從主政機關的狀況外，也可了解台灣產品一波波被禁，蔡政府只會噴政治口水，卻無法防患未然，更提不出亡羊補牢的具體辦法。追根究柢，就是兩岸間已不存在溝通與預警機制，於是農漁民和業者都知道了，政府還在狀況外。官員除了說狠話來掩飾無能和心虛外，人民還能期待蔡政府解決什麼問題嗎？

在「譴責對岸打壓」和「向WTO申訴」的口水後，接下來就是拓展外銷市場、增加內銷市場、鼓勵民眾多吃，然後帶動一波「大外宣」、「大內宣」，展現「友邦的支持」、「中國的可惡」。如此套路，不過是把農漁民和業者的苦痛，拿來當蔡政府「抗中保台」籌碼。

剛結束的九合一選戰，民進黨 儘管仍保住南部四縣市，但在台南和屏東都贏得很驚險。長期以來，民進黨把南部視為禁臠，以為只要賣芒果乾，就可讓南部選民埋單。但芒果乾難以果腹，蔡政府不能只有空話，必須具體解決問題；更不能只想著把人民的生計痛苦，轉化成自己的政治紅利，否則還會受到人民選票的教訓。