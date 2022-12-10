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劉兆玄 北京會尹力、劉結一 提產業鏈合作

記者陳政錄／北京10日電
兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄一行，8日在北京與北京市委書記尹力舉行會見。（取材自北京衛視）
兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄一行，8日在北京與北京市委書記尹力舉行會見。（取材自北京衛視）

兩岸企業家峰會台方理事長、行政院前院長劉兆玄一行，8日中午與北京市委書記尹力、大陸國台辦主任劉結一會面。尹力表示，北京擬繼續推動京台產業合作；劉兆玄說，除了產業合作方面，雙方亦可推動文化合作。

據兩岸企業家峰會台方新聞稿和北京日報報導，尹力在會面中，提到他在擔任四川及福建書記時，接待過兩岸企業家峰會台方前任理事長蕭萬長的訪問團，並說明北京市經濟社會發展和推動京台交流合作情況。

尹力說，北京已連續4年舉辦京台科技論壇，對台交流合作持續深化，希望推動京台經貿科技各領域交流合作，持續加強文化領域交流互鑑，凝聚共識，營造「兩岸一家親」的友好氛圍。

劉兆玄表示，希望與北京市持續深化經貿、科技、文化和社會科學研究等領域交流合作。

本次會見，出席的還有兩岸企業家峰會台方秘書長尹啟銘、能源及環保節能產業合作推動小組召集人杜紫軍，以及大陸國台辦主任劉結一等人。

兩岸企業家峰會台方訪問團11月29日抵達北京，本月7日完成防疫隔離後，先與兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍會晤。郭金龍指出，將協助解決台商在陸營運之困難，希望台商善用大陸各項對台措施及所推動的經濟發展布局，包括長三角及粵港澳大灣區等區域發展，參與大陸產業鏈，並利用RCEP（區域全面經濟夥伴協定）、一帶一路等對外聯接，共同開發海外市場。

劉兆玄說，台方峰會將繼續推動兩岸經濟交流與合作，提出可從產業鏈合作的構想，以試項試點方式，成功後複製、推廣至其他產業與地點。兩岸企業家峰會指出，雙方形成共識設立專案小組，推動兩岸電動車及自駕車等車用電子合作，面向市場，共同研發。

這是劉兆玄去年接任理事長後，首次赴陸與大陸官員面對面接觸，在北京訪問期間，還將與台商座談，接著轉赴江蘇、福建，出席12月20日在廈門舉行的兩岸企業家峰會年會。

北京 自駕車 一帶一路

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