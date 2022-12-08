新聞評論／避戰與謀和：台無力對話就等著被控管

美國在台協會（AIT）日前舉行記者會，處長孫曉雅表示「避免戰爭是所有政策制定者、利害相關者與外交官的共同責任」。(本報資料照片)

這次選舉，民進黨 「抗中」戰略折戟。美國在台協會處長孫曉雅 在選後發表談話，以兩點打臉蔡英文 的抗中保台論。其一，她說「避戰是所有決策者共同責任」，表明美國不支持台灣挑釁中共；其二，她說「美國尊重台灣選民展現的意志」，對台灣的支持不變，駁斥了蔡英文稱「民進黨若選不好會影響國際挺台」的謬論。近日蔡英文召開府院黨高層檢討會議，首度回應：沒有人要戰爭，將與區域間的利害關係者尋求共同有效控管風險的方案。

孫曉雅的談話，除了重重打臉綠營的選舉論述，也清楚反駁蔡英文對選民情緒勒索。這是此次選舉結果對蔡政府最大的棒喝：國家安全，不應當成選戰工具；徒然抗中，不足以保台；保台不止備戰，也要避戰；避戰不是投降，而是決策者應將人民的意向和利益視為己身責任。蔡政府在選後高層會議中的結論，其實都是老生常談，也是國家領導人的基本認知；但民進黨要歷經大敗才體悟到這點，才知要尋求風險控管，更凸顯其先前的民粹與顢頇。

但要保台，光是備戰和避戰仍然不夠，更需要謀和，也就是溝通對話。這點，不難從歷史上找到各種借鏡。近日，史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君主編的《重探抗戰史》第三部新書發表，編者揭露，一部壯烈的抗戰史，其實也是一部中日和議史。日本要鞏固侵略戰果，又急欲自中國戰場抽身，故有議和的考量；中國堅守主權與領土底線，要以撐待變，也有談判的謀略。中日兩國談打交織，和戰並進；對照今日台海及未來兩岸情勢，在策略權衡、堅守底線與和平價值上都深具啟發。

當今國際社會更強調對話與和平的價值。但在台灣，避戰卻常被批評為「投降」，謀和也被汙名化為「舔中」和「賣台」。國民黨和民眾黨都主張備戰與避戰並進，並極力追求和平，卻被綠營醜化為「投降主義」。民進黨無法維護台海穩定，卻抹紅在野黨的對話倡議，根本是暴虎馮河。民進黨無心也無力重啟兩岸溝通，卻羞辱有意願開展兩岸對話的在野黨，則是睜著眼睛說瞎話。

蔡英文的「抗中保台」，在這次選舉中等於遭到了人民的「不信任投票」。孫曉雅特別等到選後，才說出「避戰是所有決策者共同責任」，並刻意強調「拜習會已讓各界對美中關係走緩感到放心」。這顯示，美方對台灣選情的掌握，似遠較蔡政府精準，選前已料定台灣民意漸漸遠離民進黨，只是蔡政府仍執迷不悟。孫曉雅說：「面對面會談是非常重要的」，也暗示美中透過拜習會獲致一定溝通成果，並釋出共同管控衝突的意願。

美中開始互畫紅線、重設護欄，唯蔡英文仍高舉「抗中」橫衝直撞，難怪選後被美國打臉。如今，蔡英文接受美國耳提面命，改口將和「區域利害關係者」共同管控風險，尋求控管風險方案。問題在，蔡英文所稱的「區域利害關係者」，若只指美、日，而不包括中國大陸的話，台灣仍擺脫不了棋子的角色，無法成為參與「風險控管」的一方，只能當一個「被控管者」。

拜習會後，美中因裴洛西訪台而切斷的溝通管道逐步恢復，兩國防長已舉行會談，美國國務卿布林肯並計畫明年初訪中。可見，美中關係已逐漸從對抗與衝突，修正為競爭與管控。六年多來，兩岸中斷的文化及學術交流，中斷的觀光及交通往來，乃至中斷的農漁產品協商，不斷堆疊成巨大的民怨。蔡英文若繼續裝睡，就等著迎接下一場民怨怒火吧！