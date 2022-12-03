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台美教育倡議兩周年 美讚提升華語學習機會

中央社／華盛頓3日專電

台美教育倡議啟動兩周年，國務院表示，倡議兩年來大幅提升華語及英語學習交流機會，期待未來有更多成果。台駐美代表處則盼透過華語學習資源，深化台美年輕世代友誼。

國務院教育與文化局2日推文恭喜「台美教育倡議」上路兩周年，指美台過去兩年來大幅提升華語與英語學習及交流機會，包括在美國的「台灣華語文學習中心」數量越來越多，參與該局台灣交流計畫的美國學生人數持續增加，期許未來有更多成果。

駐美代表處2日也推出短片，推廣提供美國學生留學台灣或華語教育資訊一站式資訊網（https://www.us2taiwan.org）。

駐美代表處表示，網站架設的目的是希望以使用者便利的角度，提供「一站式整合」的台灣相關華語文學習資源，包括向美國青年學子介紹到台灣學華語的獎學金及計畫，以及在美國「台灣華語文學習中心」學習華語的資源。

駐美代表處說，目前在美「台灣華語文學習中心」已設立34所，希望未來能讓更多美國民眾對台灣民主社會及多元文化有進一步瞭解，深化台美年輕世代的友誼，彰顯台美共同價值，進一步提升兩國的合作夥伴關係。

由於擔心中國影響力作戰，全美大專院校近年大舉關閉孔子學院。根據美國非營利全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，截至今年6月21日，全美已關閉或關閉中的孔子學院達104間，目前僅剩18間。

為積極填補華語教學缺口，台美2020年12月2日簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，啟動「台美教育倡議」，盼透過強化、擴大台美間的華語及英語學習計畫，推動台美教育機構之間的交流。

教育 國務院

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