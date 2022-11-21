張忠謀賀習近平20大成功 藍轟「綠噤聲」凸顯雙標

台灣領袖代表張忠謀（右）結束曼谷APEC經濟領袖會議行程，20日搭機返台，張忠謀在太太張淑芬（左）的陪同下向記者揮手致意但未發表談話，隨後由工作人員引導離去。（記者葉信菉／攝影）

台積電 創辦人張忠謀在APEC會議上遇到中國大陸國家主席習近平交談互動愉快，不僅稱呼習主席，還祝賀習中共20大 會議成功。對比先前中共召開20大，國民黨發賀電卻遭綠營痛批，國民黨文傳會主委洪孟楷20日狠酸民進黨 敢批評張忠謀嗎？並再次凸顯「綠能你不能」的雙重標準。

台北中國時報報導，先前中共召開20大，國民黨發賀電盼兩岸共榮，引來民進黨批判國民黨只會與中共唱和「九二共識」、「反台獨」，民進黨立院黨團總召柯建銘還批國民黨「執迷不悟、會被送進歷史的焚化爐」。

洪孟楷表示，民進黨執政6年多來，兩岸交流從冷凍到對峙，能有任何堅持立場的交流，相信都是國民所期待；而張忠謀從良善角度恭賀習近平20大成功，民進黨對此全噤聲，也凸顯民進黨面對不同對象有不同標準，更是「綠能你不能」的展現。

而張忠謀與習近平互動愉快也成為台北市長選戰話題。陳時中回應，恭喜等都是國際上的客套話跟禮儀，蔡英文總統跟他都講過，與中國大陸的關係是理性不挑釁，平時沒有什麼威脅時就站在理性的角度互相往來。

蔣萬安競辦發言人黃子哲說，張忠謀祝賀習近平20大成功，綠營集體噤聲，還變成陳時中所謂的「禮儀客套話」，這是民進黨黨格及人格上的嚴重分裂。

另據本報系經濟日報報導，張忠謀19日晚間於泰國曼谷召開國際記者會，擠進30家媒體，其中外媒占了至少三分之二，規模前所未見，除了兩岸等國際政治議題，外媒關注台積電亞利桑那州設廠進度。

張忠謀提及，已邀請美國商務部長到亞利桑納州參加12月6日的開幕典禮，也邀請許多跟台積電有商務關係的企業，也就是所稱的TSMC Grand Alliance大聯盟。

張忠謀說，他仍然認為在美國的成本比在台灣高，依照經驗至少高50%，但這並不排斥台積電將部分產能移到美國去，這其實只是台積電相當小的一部分，台積電移到美國的產能，可以說在美國無論哪個公司之中都是最先進的，這對美國非常重要，也非常需要。