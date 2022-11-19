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澳總理不挺台入CPTPP惹議 台外交部：澳洲挺台立場不變

編譯羅方妤、程遠述、蔡晉宇／台北19日電
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

亞太經濟合作會議（APEC）昨天開幕，台灣歷經兩樣情，總統府昨公布台灣APEC領袖代表張忠謀和美國國務卿布林肯在領袖歡迎晚宴比鄰而坐、交談的照片，但澳洲總理艾班尼斯公開表示，澳洲可能不會支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），在台、澳兩地都引發討論。

總統府昨公布張忠謀前天在APEC領袖歡迎晚宴上和布林肯比鄰而坐的照片，也公布加拿大總理杜魯道向張忠謀問候致意的照片。昨天登場的APEC經濟領袖會議，張忠謀右手邊是新加坡總理李顯龍，美國副總統賀錦麗則在他的左前方，與多國領袖交流熱絡。據了解，張忠謀今天也將與賀錦麗同台。不過，澳洲前總理莫里森採抗中友台立場，曾支持台北申請加入CPTPP，但今年5月上任的艾班尼斯內閣立場是否生變，也引發關注。

艾班尼斯18日在APEC說，澳洲可能不會支持台灣加入CPTPP，「因為CPTPP是被承認的國家之間的關係，而台灣在這裡（APEC）只是經濟體身分。」他說，「CPTPP是公認的國家（nation-states）之間的關係」。

艾班尼斯的發言引起澳洲在野黨批評，自由黨影子外交部長、參議員伯明罕表示，艾班尼斯的聲明實際上是錯的，讓艾班尼斯與願意支持台灣加入CPTPP的日本「意見相左」。他要求艾班尼斯應立即澄清。

行政院政委鄧振中昨晚也在APEC出示CPTPP條文，強調台灣以「台澎金馬個別關稅領域」身分申請加入不會有問題，且台灣已申請一年多，至今沒被任何會員質疑過申請資格有問題。

澳洲廣播公司指出，艾班尼斯的聲明似乎與CPTPP文本矛盾。CPTPP並未表明國家身分是加入的先決條件，CPTPP關於加入的條文指出，「任何國家或獨立關稅區都可以加入本協議」。

外交部昨回應，澳洲政府事後已向台方澄清，澳洲政府對於台灣加入CPTPP的立場並未改變，仍歡迎包括台灣在內的所有符合CPTPP高標準規範經濟體加入。艾班尼斯昨在APEC遭台灣媒體追問，「你不支持台灣加入CPTPP嗎？」「你是否友好習近平？」艾班尼斯均未回應。

外交部發言人歐江安18日表示，根據2019年CPTPP執委會對新成員加入的決定，新成員的加入是以共識決定，目前沒有任何會員國質疑台灣申請加入的資格條件。

澳洲國立大學公共政策中心研究員赫斯科維奇表示，雖然到目前為止加入CPTPP的成員都是廣受國際承認的主權國家，「但不表示台灣就不能成為會員」。他認為艾班尼斯只是單純「口誤」，只是時間點很糟糕，正好在他與習近平會談的三天後，給外界一種澳洲配合北京立場的印象。

澳洲 APEC 布林肯

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